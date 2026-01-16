Hãng xe thể thao Lotus sắp ra mắt Việt Nam, có gì để cạnh tranh với Porsche?

Theo đại diện Lotus, hãng sẽ ra mắt 3 mẫu xe tại Việt Nam vào quý I/2026, nhắm thẳng đến việc cạnh tranh với Porsche.

Lotus - thương hiệu xe thể thao Anh chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam sau một thời gian úp mở. Sau khi vào thị trường Việt Nam, Lotus sẽ cạnh tranh trực tiếp với Porsche và Maserati - đều là những thương hiệu xe thể thao hạng sang danh tiếng thế giới.

Các mẫu xe của Lotus có gì để "đấu" Porsche?

Theo đại diện Lotus, hãng này sẽ ra mắt 3 mẫu xe tại Việt Nam vào quý I/2026, gồm Emira, Eletre và Emeya. Đây là bộ ba sản phẩm thể hiện rõ cách Lotus tiếp cận thị trường: có xe thể thao động cơ đốt trong dành cho người mê cảm giác thuần khiết, đồng thời có SUV điện hiệu năng cao và mẫu xe GT điện hóa.

Lotus chào sân thị trường Việt Nam bằng một mẫu xe thể thao và hai mẫu xe điện. Ảnh: Lotus.

Ở mảng xe thể thao truyền thống, Lotus Emira được xem là đối trọng trực tiếp của Porsche 718 (từ 3,95 tỷ đồng). Dự kiến, Emira có 3 phiên bản gồm Turbo, Turbo SE và V6 SE.

Bản Turbo sử dụng động cơ 2.0 lít tăng áp cho công suất 365 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây; trong khi hai bản hiệu năng cao hơn đạt 406 mã lực, hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái rõ rệt.

Bên cạnh đó, Lotus Eletre là mẫu SUV điện với sức mạnh vượt 600 mã lực, nhắm thẳng đến đối thủ Porsche Macan EV (từ 3,74 tỷ đồng). Đi cùng đó là Emeya, mẫu GT điện hiệu năng cao, định vị đối thủ ở cùng với Porsche Taycan (từ 4,62 tỷ đồng) nhưng theo hướng nhấn mạnh hiệu năng và cảm giác tăng tốc, vận hành.

Với bộ ba Emira, Eletre và Emeya, Lotus bổ sung thêm một lựa chọn mới cho phân khúc xe thể thao và xe điện hiệu năng cao tại Việt Nam, trong bối cảnh thị trường lâu nay chủ yếu xoay quanh các thương hiệu Đức hay Italy.

Nổi danh trên đường đua nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong quá khứ

Lotus ra đời năm 1948 tại Hethel (Anh), gắn với triết lý của nhà sáng lập Colin Chapman: đưa tinh thần đường đua vào xe thương mại.

Thương hiệu này theo đuổi công thức: nhẹ, khung gầm chắc và phản hồi nhanh, đề cao cảm giác lái và từng tạo ảnh hưởng đáng kể trong lịch sử motorsport nhờ các tư duy kỹ thuật tiên phong.

Emira là mẫu xe chạy xăng duy nhất của Lotus tại Việt Nam. Ảnh: Lotus.

Bên cạnh danh tiếng trên đường đua, Lotus cũng từng đối mặt với nhiều thách thức kéo dài. Với quy mô nhỏ và nguồn lực hạn chế, hãng có những giai đoạn phải dựa vào đối tác và các chủ sở hữu để duy trì hoạt động, khiến định hướng phát triển đôi lúc thay đổi theo bối cảnh thị trường.

Về sở hữu, Lotus từng nhiều lần đổi chủ. Hãng thuộc General Motors trong giai đoạn 1986 đến 1993.

Từ 1993-1996, Lotus về Bugatti Holdings do doanh nhân Romano Artioli kiểm soát.

Năm 1996, Proton mua lại Lotus và đến năm 2003 nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%, duy trì đến năm 2017.

Từ 2017 đến nay, Geely nắm 51% cổ phần kiểm soát, 49% còn lại thuộc Etika Automotive.

Một hạn chế của Lotus trong quá khứ là tính thực dụng chưa cao, với khoang lái khá chật, độ ồn lớn và kén khách hơn nhóm xe Đức.

Một số đời xe cũng từng bị phàn nàn về hoàn thiện và trang bị, trong khi Porsche lại có lợi thế về sự chỉn chu và tiện nghi khi sử dụng hằng ngày.

Với sức mạnh hơn 600 mã lực, Lotus Eletre mang đến lựa chọn khác cho khách hàng tìm mẫu SUV điện bên cạnh Macan EV. Ảnh: Top Gear.

Khi gia nhập thị trường mới như Việt Nam, Lotus vẫn sẽ đối mặt một số bài toán quen thuộc như mức độ nhận diện thương hiệu, mạng lưới dịch vụ, phụ tùng, giá trị bán lại và thói quen lựa chọn hãng xe quen thuộc của người mua.

Ở chiều ngược lại, hãng cũng có điểm tựa ban đầu khi được Tasco Auto (thuộc Tasco) nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam, qua đó kỳ vọng sớm hoàn thiện hệ thống bán hàng và hậu mãi cho nhóm sản phẩm hiệu năng cao.