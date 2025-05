Hỗn loạn chính trị khi liên minh cầm quyền Đức không thể bầu ra Thủ tướng

Các đảng chính trị chủ chốt tại Đức đã không thể bầu được ứng cử viên thống nhất làm Thủ tướng trong một khoảnh khắc lịch sử đối với nền chính trị của quốc gia hàng đầu EU này.

Một liên minh đề xuất giữa các đảng tự do và bảo thủ tại Đức đã thất bại trong việc bầu thủ tướng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội liên bang (Bundestag).

Ứng cử viên Frederich Merz của đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), người cũng được ủng hộ bởi đảng Dân chủ Xã hội (SPD), chỉ giành được 310 phiếu trong hôm 6/5, thấp hơn 6 phiếu so với con số 316 cần thiết để đạt được đa số tuyệt đối. Phiên họp sau đó đã bị hoãn lại để các nhóm chính trị tham vấn về các bước tiếp theo.

Theo truyền thông Đức, thất bại trong cuộc bỏ phiếu này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hậu chiến, một ứng viên Thủ tướng bị bác bỏ theo cách như vậy.

Liên minh mà Merz đề xuất, bao gồm khối CDU/CSU và đảng SPD, hiện nắm giữ 328 ghế trong Bundestag.

Nếu ông Merz – hoặc một ứng cử viên khác – tiếp tục thất bại trong vòng bỏ phiếu thứ hai được tổ chức trong vòng hai tuần, quy trình sẽ chuyển sang một cuộc bỏ phiếu theo đa số đơn giản. Khi đó, Tổng thống Đức sẽ phải lựa chọn: bổ nhiệm người thắng cuộc làm Thủ tướng hoặc giải tán Quốc hội.

Liên minh cầm quyền ba bên trước đó do SPD dẫn đầu đã sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái do bất đồng về ngân sách. Liên minh mới đề xuất cam kết tiếp tục một số chính sách then chốt dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz, bao gồm hỗ trợ Ukraine và nới lỏng giới hạn nợ theo Hiến pháp để phục vụ mục tiêu quân sự hóa.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Nội địa Đức (BfV) đã chính thức xếp đảng cánh hữu Sự thay thế cho nước Đức (AfD) vào danh sách các tổ chức "cực đoan". Phong trào chống nhập cư này hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ ngang bằng với đảng CDU trong các cuộc thăm dò cho một cuộc bầu cử liên bang tiềm năng. Lãnh đạo AfD cho rằng việc bị gắn mác "cực đoan" là một hành động mang động cơ chính trị nhằm làm suy giảm đà ủng hộ ngày càng tăng của đảng.