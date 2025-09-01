Hơn 600 người chết, 1.500 người bị thương trong trận động đất ở Afghanistan

Động đất 6 độ Richter tại Afghanistan khiến hơn 600 người thiệt mạng, 1.500 người bị thương, san phẳng nhiều ngôi làng.

Giới chức Afghanistan hôm 1/9 xác nhận rằng hơn 600 người đã thiệt mạng và hơn 1.500 người khác bị thương trong một trong những trận động đất tồi tệ nhất từng xảy ra tại quốc gia Nam Á này. Trực thăng liên tục vận chuyển người bị thương từ đống đổ nát đến bệnh viện, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót.

Thảm họa lần này càng khiến Afghanistan rơi vào tình cảnh khó khăn, khi đất nước vốn đã chịu nhiều khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, từ việc viện trợ quốc tế sụt giảm cho đến làn sóng người dân bị ép hồi hương từ các quốc gia láng giềng.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành, trận động đất mạnh 6 độ Richter đã khiến ít nhất 622 người thiệt mạng tại các tỉnh Kunar và Nangarhar, hơn 1.500 người khác bị thương và hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy.

“Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng để đẩy nhanh công tác cứu hộ, nhằm cung cấp hỗ trợ toàn diện về an ninh, lương thực và y tế”, phát ngôn viên Abdul Maten Qanee cho biết.

Tại thủ đô Kabul, giới chức y tế nhấn mạnh rằng các đội cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận những ngôi làng hẻo lánh – nơi vốn thường xuyên hứng chịu động đất và lũ lụt. Đây cũng là trận động đất tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2022, thời điểm một trận địa chấn 6,1 độ Richter khiến ít nhất 1.000 người tử vong.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những ngôi làng bị san phẳng hoàn toàn, người dân địa phương phối hợp cùng binh sĩ và nhân viên y tế đưa người bị thương ra xe cứu thương. Riêng tại Kunar, có ít nhất 610 người chết, trong khi 12 người khác thiệt mạng ở Nangarhar.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các đội cứu hộ quân sự đã tỏa khắp hai tỉnh, triển khai 40 chuyến bay, vận chuyển khoảng 420 nạn nhân. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao cho biết chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ hỗ trợ cứu hộ hoặc cứu trợ.

Afghanistan nằm trong khu vực dễ xảy ra động đất chết người, đặc biệt tại dãy Hindu Kush, nơi giao nhau của hai mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu. Chỉ riêng năm ngoái, một loạt trận động đất ở miền Tây Afghanistan cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, cho thấy sự mong manh của quốc gia này trước thiên tai.