Thuế quan của ông Trump khiến các hãng xe toàn cầu mất 12 tỷ USD

Thuế quan của ông Trump áp lên các nước gây thiệt hại gần 12 tỷ USD cho ngành ô tô toàn cầu, Toyota chịu ảnh hưởng nặng nhất.

14 hãng sản xuất ô tô toàn cầu đã chịu khoản thua lỗ gần 12 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế thương mại, và dự kiến con số này sẽ còn tăng mạnh vào cuối năm, theo tờ Wall Street Journal (WSJ).

Ông Trump công bố loạt thuế mới vào tháng 4, áp dụng cho 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thuế quan phổ cập 10% đối với tất cả các loại xe nhập khẩu và phụ tùng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/4, tiếp đó là các mức thuế riêng cho từng quốc gia từ ngày 9/4.

Theo phân tích của WSJ công bố hôm 7/8, Toyota là hãng chịu thiệt hại nặng nhất – khoảng 3 tỷ USD chỉ trong quý II – và dự kiến tổng tác động từ thuế quan sẽ lên tới 9,5 tỷ USD vào cuối năm tài khóa kết thúc tháng 3/2026.

Volkswagen được cho là đã mất 1,5 tỷ USD, trong khi Ford và General Motors đều báo lỗ hơn 1 tỷ USD trong quý II. Tesla là hãng ít bị ảnh hưởng nhất trong số các nhà sản xuất ô tô lớn, với mức lỗ ước tính khoảng 300 triệu USD.

WSJ cũng cho biết 10 hãng ô tô toàn cầu lớn nhất, không tính các nhà sản xuất Trung Quốc, có thể chứng kiến lợi nhuận ròng giảm tới 25% vào cuối năm nay.

Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đang đàm phán với Washington để giảm thuế. Theo các báo cáo, Mỹ hiện áp mức thuế 27,5% với xe sản xuất tại EU, và Brussels đang thúc đẩy hạ xuống 15% để đổi lấy việc cắt giảm thuế nhập khẩu 10% đối với ô tô Mỹ. Nhật Bản đã đạt thỏa thuận tương tự vào tháng 7, giảm thuế Mỹ áp lên xe Nhật xuống 15% như một phần của hiệp định song phương rộng hơn.

Tình trạng thua lỗ này diễn ra trong bối cảnh doanh số của các hãng xe phương Tây sụt giảm tại cả châu Âu lẫn Trung Quốc, chịu áp lực từ các thương hiệu xe điện Trung Quốc tăng trưởng nhanh.

Trong nửa đầu năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc đã tăng gấp đôi thị phần tại thị trường châu Âu lên 5,1%. Trong khi đó, tại Trung Quốc, doanh số Porsche giảm 28%, buộc nhiều đại lý phải đóng cửa. GM và một số hãng khác cũng báo lỗ vì nhu cầu suy giảm.

Hôm thứ Năm, chính quyền Trump tiếp tục mở rộng chế độ thuế quan, áp thêm các mức thuế mới và bổ sung với gần 70 quốc gia khác.