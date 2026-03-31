Yêu cầu loại VioEdu khỏi tiêu chí thi đua, khen thưởng

Sau tiêu cực về cuộc thi Đấu trường VioEdu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các địa phương, trường học rà soát việc triển khai, không sử dụng kết quả cuộc thi này để xét thi đua, khen thưởng.

Dù không bắt buộc, nhiều trường vẫn dùng kết quả VioEdu để khen thưởng, đánh giá học tập lâu nay.

Trong công văn vừa phát đi, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về những bất cập trong quá trình tổ chức cuộc thi. Trên cơ sở đó, Sở đề nghị UBND các xã, phường cùng các trường trực thuộc kiểm tra, rà soát việc triển khai tại các cơ sở giáo dục, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Sở cũng khẳng định không chỉ đạo tổ chức cuộc thi Đấu trường VioEdu.

Đáng chú ý, cùng với yêu cầu rà soát, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị không sử dụng kết quả cuộc thi để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua hoặc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Việc này cho thấy Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trương tách bạch giữa một sân chơi mang tính tự nguyện với hệ thống đánh giá thành tích chính thức trong nhà trường.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 18-19/3, khi Ban tổ chức Đấu trường VioEdu xác nhận phát hiện hàng loạt hành vi gian lận tại vòng thi cấp xã, phường ở Hà Nội. Hành vi gian lận gồm đặt camera sai vị trí để che khuất, sao chép và phát tán đề thi, giám thị hỗ trợ học sinh làm bài. Nhiều kết quả thi đã bị hủy và ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh phụ huynh thời gian qua liên tục đặt nghi vấn về tính công bằng của cuộc thi, khi xuất hiện nhiều kết quả “bất thường” như học sinh lớp 1 trả lời đúng 30 câu hỏi chỉ trong vài phút. Một số ý kiến cho rằng có sự can thiệp từ giáo viên hoặc phụ huynh do áp lực thành tích.

Sau động thái xử lý, nhiều phụ huynh ủng hộ việc siết chặt kỷ luật để đảm bảo minh bạch, tuy nhiên cũng bày tỏ lo ngại tình trạng gian lận đã tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng đến niềm tin và quyền lợi thực chất của học sinh.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy giám thị hỗ trợ thí sinh làm bài trong quá trình thi. Ảnh Vioedu.

Đấu trường VioEdu là cuộc thi kiến thức trực tuyến do FPT IS phát triển, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, thuộc hệ sinh thái giáo dục số VioEdu ra mắt từ năm 2019. Nền tảng này được định vị là một giải pháp EdTech ứng dụng AI và Big Data, hướng tới cá nhân hóa việc học và nâng cao hiệu quả tiếp cận kiến thức cho học sinh phổ thông.

VioEdu hiện cung cấp hơn 1 triệu nội dung học tập ở các môn Toán, Tiếng Việt, Toán tiếng Anh, cùng khoảng 10.000 video bài giảng hoạt hình và hơn 1 tỷ lượt thực hành mỗi năm trên nhiều thiết bị. Nền tảng được thiết kế phục vụ đồng thời học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhà trường, đồng thời đã phối hợp với gần 50 Sở GD-ĐT trên cả nước để tổ chức sân chơi Đấu trường VioEdu miễn phí.

Sau hơn 5 năm phát triển, hệ thống đã thu hút khoảng 20 triệu người dùng, với gần 2 triệu tài khoản hoạt động hàng tháng, trở thành một trong những nền tảng học trực tuyến phổ biến tại Việt Nam.

VioEdu là một phần trong chiến lược đưa công nghệ vào giáo dục của FPT. Đáng chú ý, doanh thu của mảng giáo dục chưa chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể nhưng đây lại là lĩnh vực có hiệu suất sinh lời cao, với tỷ suất lợi nhuận/doanh thu lên tới khoảng 46% năm 2025. Mảng giáo dục vì vậy được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn, bên cạnh công nghệ và viễn thông.