Lan tỏa kiến thức vắc xin qua cuộc thi trắc nghiệm Tiêm chủng mở rộng

Bộ Y tế phát động cuộc thi trắc nghiệm về Chương trình Tiêm chủng mở rộng nhằm tăng cường nhận thức cộng đồng, củng cố niềm tin vào vắc xin và giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan điểm sai lệch.

Sáng nay, 14/11, Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Cục Phòng bệnh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức phát động “Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR)”.

Ông Dương Chí Nam phát biểu khai mạc

Theo ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, TCMR là một trong những chương trình y tế công cộng hiệu quả nhất của Việt Nam, giúp thanh toán bệnh bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh. Hiện chương trình cung cấp miễn phí 12 loại vắc xin phòng 11 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai.

“Cuộc thi là một hoạt động sáng tạo nhằm củng cố niềm tin và kiến thức về vắc xin cho cộng đồng. Chỉ khi người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, TCMR mới có thể phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ sức khỏe cộng đồng”- ông Nam nhấn mạnh.

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương, thông tin: TCMR là một trong những thành tựu y tế công cộng của Việt Nam được quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã xuất hiện một làn sóng “anti-vắc xin” với việc một số phụ huynh đang quay trở lại xu hướng “sống thuận tự nhiên”, không cho con tiêm vắc xin, đặc biệt là các vắc xin trong Chương trình TCMR.

Ông Vũ Mạnh Cường hy vọng cuộc thi góp phần để người dân hiểu đúng về TCMR

“Điều này tạo ra một nguy cơ lớn trong cộng đồng, tức là không đảm bảo được miễn dịch cộng đồng”- ông Cường lưu ý.

Chính vì vậy, , Bộ Y tế đã tổ chức cuộc thi này - một hoạt động truyền thông được đổi mới để người dân hiểu đúng về TCMR.

Cuộc thi diễn ra trực tuyến trên phạm vi toàn quốc từ ngày 14/11 đến 10/12/2025. Công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước có thể đăng ký dự thi tại website: cuocthitimhieutcmr.org.

Cuộc thi gồm hai vòng. Tại vòng loại (14/11–4/12), thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong 20 phút và chỉ được tham gia một lần. Kết quả được công bố sau khi hoàn tất vòng thi. Vòng chung kết (5/12–10/12) dành cho 100 thí sinh có điểm số cao nhất, với bộ câu hỏi nâng cao gồm 20 câu, thời gian làm bài 15 phút. Kết quả chung cuộc được công bố tại Lễ Tổng kết.

Nội dung thi xoay quanh các kiến thức cốt lõi của Chương trình TCMR: Lịch tiêm chủng, vai trò của tiêm đúng lịch và đủ liều, phản ứng sau tiêm, quy trình bảo đảm an toàn tiêm chủng, cũng như những hướng dẫn theo dõi sau tiêm. Tất cả câu hỏi được xây dựng dựa trên văn bản pháp lý, khuyến cáo của Bộ Y tế và WHO, bảo đảm tính chính xác và dễ tiếp cận cho người dân.

Giải thưởng của cuộc thi gồm: 01 Giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 03 Giải Nhì trị giá 3 triệu đồng mỗi giải; 05 Giải Ba trị giá 2 triệu đồng mỗi giải; và 10 Giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

Tiêm chủng là "lá chắn" phòng bệnh cho trẻ em

Chia sẻ với VietTimes bên lề hội nghị, ông Vũ Mạnh Cường cho biết cuộc thi còn hướng tới mục tiêu thay đổi hành vi: Giúp phụ huynh hiểu vì sao không được trì hoãn tiêm vắc xin, vì sao miễn dịch cộng đồng quan trọng, và vì sao tiêm chủng phải dựa trên thông tin khoa học thay vì truyền miệng. Cuộc thi kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là nhóm phụ huynh trẻ – những người có vai trò quyết định đối với việc duy trì tỷ lệ bao phủ vắc xin.

“Trong bối cảnh dịch bệnh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, việc trang bị kiến thức đúng đắn về tiêm chủng là “lá chắn mềm” nhưng bền vững nhất cho xã hội”- ông Cường nhấn mạnh.