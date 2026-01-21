Hôm nay Đại hội Đảng XIV bầu Ban chấp hành Trung ương

Theo ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, sáng 21/1, Đoàn chủ tịch xin ý kiến về việc thay đổi phiên thảo luận về công tác nhân sự Đại hội Đảng XIV. Đến chiều 21/1, cả 40 đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIV đồng ý với dự thảo điều chỉnh chương trình làm việc.

Theo kế hoạch được các đại biểu biểu quyết thông qua tại hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia, ngày 22/1, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ điều hành công tác nhân sự.

Hôm nay (22/1), Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ điều hành công tác nhân sự.

Buổi sáng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm điều hành biểu quyết thông qua số lượng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó, đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận báo cáo nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ứng cử, đề cử (nếu có).

Tiếp theo, Đoàn chủ tịch họp, còn đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác nhân sự và tiếp tục nghiên cứu tài liệu hồ sơ nhân sự đại hội.

Cũng trong buổi sáng, Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo thảo luận của các đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, việc ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có).

Buổi chiều, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu đối với công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, việc ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có), thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi các đại biểu tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trước khi kết thúc ngày làm việc, đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bằng hình thức giơ thẻ đảng viên.

Sáng 23/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp phiên thứ nhất. Chiều cùng ngày, đại hội họp phiên bế mạc.

Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

