Học viên không mặn mà, doanh thu công ty dạy làm giàu sụt giảm

Công ty chuyên bán khóa học làm giàu của diễn giả Nguyễn Thành Tiến ghi nhận doanh thu sụt giảm trong quý III do số lượng học viên ít dần.

CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang (Mã: VLA) vừa công bố BCTC quý III/2025 với hơn 1,08 tỷ đồng doanh thu, giảm khoảng 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ (2,49 tỷ đồng) vì lượng học viên tham gia khoá học suy giảm.

Trừ đi các chi phí, CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang báo lãi sau thuế hơn 245 triệu đồng, trong khi quý III/2024 lãi hơn 502 triệu đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tính chung 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận hơn 11,1 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 457 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Năm 2025, VLA đặt mục tiêu 10 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 500 triệu đồng, giảm 3% so với năm ngoái.

Như vậy, công ty vượt mục tiêu về doanh thu và gần cán đích kế hoạch lợi nhuận năm đề ra chỉ sau 3 quý.

Trong năm nay, ban lãnh đạo CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang duy trì hoạt động giáo dục đào tạo và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, công ty sẽ tìm kiếm, thử nghiệm các lĩnh vực phát triển mới, dần định hình lĩnh vực mũi nhọn và sẵn sàng mọi nguồn lực cho định hướng phát triển lâu dài.

VLA được thành lập vào năm 2007, tiền thân là công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Giai đoạn 2010-2020, công ty có doanh thu khá ổn định, khoảng 7-13 tỷ đồng mỗi năm và lãi vài tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển công nghệ Văn Lang.

Từ năm 2020 với việc ông Nguyễn Thành Tiến trở thành Chủ tịch HĐQT, công ty chuyển sang bán các khóa học làm giàu. Công ty chuyên cung cấp các khóa đào tạo chiến lược đầu tư bất động sản, dạy con làm giàu, huy động vốn, đánh thức năng lực, trí tuệ đầu tư...

Trên các trang mạng xã hội, ông Tiến tự giới thiệu bản thân chuyên gia bất động sản được trả phí cao ở Việt Nam, sở hữu khách sạn, khu du lịch, đảo tư nhân, tòa nhà cho thuê; có lượng theo dõi lớn trên mạng, là người viết sách, sáng lập tổ chức giáo dục...

Ông Tiến hiện nắm gần 460.000 cổ phiếu VLA, tương đương 11,47% vốn. Chốt phiên 2/11, cổ phiếu VLA dừng tại mốc 9.100 đồng/cp.