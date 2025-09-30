Học sinh toàn thành phố Hà Nội nghỉ học vào ngày mai 1/10

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học vào ngày mai 1/10 do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại.

Do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn TP Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định các cơ sở giáo dục toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai (thứ tư 1/10/2025). Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh, Facebook Cổng thông tin điện tử Chính phủ thông tin.

Trao đổi với PV, nhiều phụ huynh các trường trên địa bàn TP Hà Nội cho biết họ nhận được thông báo nghỉ học từ nhà trường và giáo viên chủ nhiệm từ cuối giờ chiều ngày 30/9 do mưa ngập trên diện rộng.

Trước đó, cũng trong hôm nay 30/9, trước diễn biến mưa bão, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có công văn đề nghị các trường và cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần rà soát, chuẩn bị kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra hệ thống cây xanh trong khuôn viên, kịp thời xử lý hoặc cảnh báo những cây có nguy cơ gãy đổ; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn.

Tại các trường vùng tâm bão, đặc biệt có học sinh bán trú, cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và chính quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, đồng thời chuẩn bị đủ nước uống, lương thực, thực phẩm cho thời gian ở lại trường.

Trong trường hợp học sinh không thể đến lớp do ngập lụt, các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng hình thức học tập phù hợp. Sau mưa bão, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh.

Sở cũng yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão.