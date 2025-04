Sáng 25/4, TAND quận Gò Vấp, TP.HCM thông báo hoãn xét xử vụ ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes-Benz Việt Nam, do bị đơn là hãng xe đề nghị hoãn.

Phiên tòa dự kiến diễn ra sáng 25/4, nhưng bị đơn là công ty Mercedes-Benz Việt Nam đề toà hoãn xét xử và được toà chấp thuận. Hiện chưa có quyết định thời gian đưa vụ án ra xét xử.

Theo đơn kiện của ca sĩ Duy Mạnh, ngày 18/8/2020, anh ký hợp đồng mua ô tô Mercedes-Benz S 450 L từ công ty TNHH ô tô Ngôi Sao Việt Nam với giá 4,7 tỷ đồng.

Tối 15/2/2023, ô tô nam ca sĩ đỗ trong bãi xe tầng 2 chung cư Feliz En Vista (TP Thủ Đức) bất ngờ bốc cháy không rõ nguyên nhân. Ca sĩ gọi số đường dây nóng của hãng nhưng không nhận được phản hồi. Để ngăn cháy lan, bảo vệ chung cư dùng bình xịt nước luồn vào nắp capo xe để chữa cháy, đồng thời gọi cảnh sát PCCC đến phối hợp giải quyết, di dời xe ra khỏi bãi đỗ chung cư.

Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp thông báo hoãn phiên xét xử ca sĩ Duy Mạnh kiện hãng xe Mercedes Benz Việt Nam sáng 25/4. Ảnh: Hà An.

Ngày 8/3/2023, cảnh sát mở nắp capo để giám định nguyên nhân vụ cháy. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Công an TP.HCM) nêu nguyên nhân xe cháy do đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ xe đã xảy ra sự cố va chạm chập điện ngắn mạch. Sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao đốt cháy vỏ cách điện, làm nóng chảy lõi dây dẫn điện và cháy lan sang các vật liệu dễ cháy xung quanh gây cháy xe.

Ngày 30/3/2023, chuyên gia kỹ thuật hãng Mercedes Benz Việt Nam tháo niêm phong xe đậu tại bãi tập kết công an. Hãng xe kết luận vụ cháy không phải do lỗi kỹ thuật mà có sự xâm nhập loài gặm nhấm, làm hỏng dây dẫn đến chập điện, kèm hình ảnh minh chứng. Tuy nhiên, những hình ảnh thể hiện phân chuột, rác, dây bị đứt thực hiện lúc mở niêm phong xe từ 30/3/2023, và hình ảnh công an điều tra hôm 8/3/2023, không phải hình lúc xảy ra cháy hôm 15/2/2023.

a sĩ Duy Mạnh khởi kiện công ty Mercedes - Benz Việt Nam vì chiếc ô tô trị giá 5 tỷ đồng của anh bốc cháy trong bãi xe chung cư. Ảnh: FBNV.

Ca sĩ Duy Mạnh cho rằng, sau khi xảy ra cháy xe đậu ở bãi xe cơ quan chức năng không có che chắn, bảo vệ trong 20 ngày nên loài gặp nhấm có thể vào xe bất cứ lúc nào. Hình ảnh phân chuột và rác là hoàn toàn mới trong khi động cơ đã cháy đen, biến dạng.

Bức xúc vì cho rằng hãng xe làm việc thiếu trách nhiệm, ca sĩ Duy Mạnh khởi kiện yêu cầu công ty Mercedes Benz Việt Nam bồi thường 2,5 tỷ đồng gồm tiền thiệt hại giá trị xe tại thời điểm mua, trừ đi khoản tiền công ty bảo hiểm chi trả (2,9 tỷ đồng). Anh cũng yêu cầu hãng xe chi trả toàn bộ lãi vay 293 triệu đồng, chi phí pháp lý cho việc khởi kiện 423 triệu đồng.

Phía Mercedes Benz Việt Nam cho rằng, ca sĩ Duy Mạnh đã được công ty bảo hiểm chi trả theo hình thức bồi thường tổn thất toàn bộ cho khách hàng, tính theo giá trị thị trường của một chiếc xe tương đương (đã qua sử dụng gần 3 năm). Ca sĩ Duy Mạnh đã đồng ý với phương án bồi thường và nhận đầy đủ khoản tiền này vào tháng 8/2023.

Như vậy, theo Mercedes Việt Nam, quyền sở hữu xe và quyền yêu cầu bồi thường đã được chuyển từ Duy Mạnh sang Công ty bảo hiểm một cách hợp pháp kể từ thời điểm đó nên nam ca sĩ không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường.