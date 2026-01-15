close Đăng nhập

Hình ảnh 13 Tổng bí thư, có người 2 lần giữ cương vị này

Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của 13 vị Tổng bí thư qua các thời kỳ.

mg-4285.jpg
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ. Công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai từ nhiều ngày trước. Đây là nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ ngày 19 đến 25/1.
mg-4241.jpg
Bên trong sảnh chính, không gian được bài trí nổi bật với tông đỏ - vàng.
mg-4199.jpg
Đại hội Đảng XIV do Ban Chấp hành Trung ương triệu tập, tổ chức thường lệ 5 năm một lần. Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đại diện các đảng bộ trực thuộc Trung ương, đảng bộ khối cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang và đảng bộ ngoài nước. Dự kiến 1.588 đại biểu tham dự Đại hội.
mg-4221.jpg
Hội trường chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi sẽ diễn ra các phiên họp Đại hội XIV của Đảng. Phía trên là khu vực làm việc của Đoàn Chủ tịch.
mg-4223.jpg
Khu vực ghế ngồi của các đại biểu.
anh-8.jpg
Bên ngoài hội trường là khu vực trưng bày tư liệu về lịch sử các kỳ Đại hội Đảng. Trong ảnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội. Ảnh: Đinh Phương.
anh-9.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan khu trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Ảnh: Đình Phương.
mg-4275.jpg
mg-4246.jpg
Khu vực trưng bày sách, báo bên trong Trung tâm Hội nghị quốc gia.
mg-4205.jpg
Khu vực trưng bày các giai đoạn phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ.
mg-4230.jpg
Khu vực trưng bày hình ảnh 13 Tổng bí thư Việt Nam qua các thời kỳ. Đầu tiên là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Đảng (1951–1969) và Tổng bí thư (1956–1960). Người là lãnh tụ kính yêu của dân tộc, nhà cách mạng lỗi lạc, chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế và giải phóng dân tộc.
mg-4233.jpg
Trong số 13 Tổng bí thư của Đảng, đồng chí Trần Phú và Nguyễn Văn Cừ là hai nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất khi nhậm chức (26 tuổi). Đồng chí Lê Duẩn là người có thời gian tại vị lâu nhất, trong khi đồng chí Trường Chinh là trường hợp đặc biệt nhất khi 2 lần làm Tổng bí thư từ tháng 5/1941 đến tháng 10/1956 và từ tháng 7/1986 đến tháng 12/1986.

