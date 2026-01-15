Hình ảnh 13 Tổng bí thư, có người 2 lần giữ cương vị này

Xã hội số
Cựu cục trưởng An toàn thực phẩm bật khóc khi bị tòa tuyên án
HĐXX TAND Hà Nội tuyên án các cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và 53 bị cáo trong vụ nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng. Nghe tuyên án, bà Nga bật khóc.
Viện KSND khu vực 4 TP Đà Nẵng xác minh dự án nâng cấp Quốc lộ 14B
Qua xác minh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua xã Hòa Tiến, Viện KSND khu vực 4 (TP Đà Nẵng) nhận thấy công trình không bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông lớn.
Thường trực Ban Bí thư: Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, minh bạch
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được thực hiện đúng quy định, bài bản, chặt chẽ, dân chủ và minh bạch.
Sản xuất 4,5 triệu hộp sữa Hiup giả, ông chủ Z Holding lĩnh án
Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh bị tuyên 30 năm tù về 3 tội danh liên quan sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, thu lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.
Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Chiều 14/1, Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV và họp báo quốc tế trước thềm khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Bệnh viện đầu tiên tự xây dựng app khám bệnh
Là BV đầu tiên tự xây dựng ứng dụng khám bệnh, BV Da liễu Trung ương đã đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, để cùng với bệnh án điện tử, chữ ký số và thanh toán trực tuyến, giúp người bệnh giảm chờ đợi và nâng cao hiệu quả phục vụ.
Liên tiếp 6 ca cấp cứu do pháo nổ, có người che giấu nguyên nhân
Chỉ trong tuần đầu năm 2026, BV Việt Đức liên tiếp cấp cứu 6 ca đa chấn thương do pháo nổ. Có người bệnh che giấu nguyên nhân tai nạn vì sợ vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc cấp cứu.
Bộ Chính trị chọn ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", cả nước được nghỉ lễ
Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.
Camera AI ‘bắt’ 6.351 vi phạm giao thông ở Hà Nội, lỗi nào nhiều nhất?
Sau một tháng vận hành, camera AI giúp phát hiện hơn 6.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Hút mỡ bụng tại cơ sở không an toàn, người phụ nữ 49 tuổi nguy kịch
Tin lời quảng cáo hút mỡ nhanh, không đau, một phụ nữ 49 tuổi rơi vào nguy kịch vì chảy máu, tụ máu lan tỏa sau phẫu thuật tại cơ sở tư nhân. Ca cấp cứu lúc nửa đêm ở Bệnh viện E thêm một lần cảnh báo về rủi ro chết người khi làm đẹp sai chỗ.
Hàng trăm xe máy vi phạm chưa có người nhận, CSGT Đà Nẵng ra thông báo
Phòng CSGT Công an Đà Nẵng thông báo tìm chủ sở hữu gần 190 mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính đã quá hạn tạm giữ. Sau 30 ngày kể từ thông báo cuối, phương tiện sẽ bị tịch thu theo quy định.
Sơ duyệt công tác tổ chức, sẵn sàng tổng duyệt Đại hội XIV của Đảng
Tiểu ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng đã thực hiện sơ duyệt toàn bộ công tác chuẩn bị, từ khánh tiết, hậu cần đến kỹ thuật, nhằm bảo đảm chu đáo, an toàn tuyệt đối và sẵn sàng cho buổi tổng duyệt vào sáng 14/1.
Nữ điều dưỡng hiến tạng sau chết não giúp hồi sinh nhiều sự sống
Từ quyết định hiến tạng của một nữ điều dưỡng chết não vì đột quỵ, các bác sĩ Bệnh viện 108 đã thực hiện thành công ca ghép đa tạng, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng.
Kiểm tra chùa Cẩm La sau phản ánh nuôi dưỡng trẻ em trái quy định
Sáng 13/1, Sở Y tế Quảng Ninh đã phối hợp với UBND phường Phong Cốc kiểm tra thực tế tại chùa Cẩm La, xã Phong Cốc, nhằm xác minh các thông tin phản ánh việc nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở tôn giáo này.
Vết loét lưỡi 0,5 cm từng được kết luận lành tính âm thầm hoá ung thư
Vết loét lưỡi nhỏ 0,5 cm, từng sinh thiết cho kết quả lành tính, khiến người đàn ông 58 tuổi chủ quan suốt một năm không tái khám. Khi quay lại bệnh viện, tổn thương đã hóa ung thư và di căn hạch.
Nguyên Tổng giám đốc Bách Đạt An bị phạt tù chung thân
Bà Hoàng Thị Kim Châu, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bị phạt tù chung thân về tội tham ô tài sản.
Thủ tướng nêu rõ 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu như trước đây, sức mạnh quốc gia là tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, thì ngày nay, sức mạnh ấy phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu.
Ca nặng tăng cao, Bộ Y tế cảnh báo khẩn về sốt xuất huyết và tay chân miệng
Sốt xuất huyết và tay chân miệng - hai bệnh truyền nhiễm quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong, đang tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Thiết lập khu hồi sức hiện đại, ngành y tế sẵn sàng phục vụ Đại hội XIV
Ngành y tế đã thiết lập khu hồi sức tích cực với đầy đủ trang thiết bị hiện đại ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đồng thời bố trí các tổ y tế trực tại khách sạn nơi đại biểu lưu trú, nhằm bảo đảm mức sẵn sàng cao nhất cho Đại hội XIV.