Hình ảnh 13 Tổng bí thư, có người 2 lần giữ cương vị này

Là BV đầu tiên tự xây dựng ứng dụng khám bệnh, BV Da liễu Trung ương đã đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, để cùng với bệnh án điện tử, chữ ký số và thanh toán trực tuyến, giúp người bệnh giảm chờ đợi và nâng cao hiệu quả phục vụ.