Vinh danh 180 "trái tim màu nắng", lan tỏa hành trình hiến gần 12.000 đơn vị máu và tiểu cầu

180 gương mặt tiêu biểu hội tụ trong chương trình “Những trái tim màu nắng”, cùng sẻ chia câu chuyện của hành trình hiến gần 12.000 đơn vị máu và tiểu cầu – hành trình của yêu thương và sự sống được tiếp nối.

GS.TS. Nguyễn Hà Thanh và PGS.TS Trần Ngọc Quế trao giấy khen cho những đại biểu xuất sắc trong hiến tiểu cầu năm 2025.

Tri ân những “trái tim màu nắng”

Ngày 1/11, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình “Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2025” diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Đây là lời tri ân dành cho những con người lặng lẽ hiến tặng phần máu của mình để cứu người khác – những “trái tim màu nắng” giữa cuộc đời.

180 đại biểu tiêu biểu được vinh danh tại chương trình là 180 câu chuyện của tình thương và sự kiên định. Họ là những người lao động bình thường, là giáo viên, công nhân, kỹ sư, người nội trợ… nhưng lại sở hữu “thành tích” hiến máu và hiến tiểu cầu khiến ai nghe cũng khâm phục: Tổng cộng gần 11.900 đơn vị, trung bình mỗi người hiến 66 lần. Riêng năm 2025, họ đã đóng góp gần 3.000 đơn vị tiểu cầu – món quà vô giá cho sự sống của người bệnh.

Có những cái tên trở nên quen thuộc trong danh sách vinh danh mỗi năm: anh Nguyễn Văn Hiếu với 143 lần hiến, anh Hoàng Kim Đức 137 lần, chị em Huỳnh Hải Bình và Huỳnh Thị Mỹ An lần lượt 121 và 115 lần, chị Trịnh Thị Hồng Thu 125 lần, anh Phạm Hồng Hải 115 lần… Những con số tưởng chừng khô khan ấy, nếu đặt vào quãng thời gian hàng chục năm kiên trì hiến tặng, sẽ thấy cả một hành trình của lòng nhân ái.

Với họ, hiến tiểu cầu không chỉ là hành động, mà là một cách sống – sống để trao đi. Dù nắng cháy hay mưa giông, dù là giữa mùa dịch bệnh hay ngập lụt, họ vẫn lặng lẽ đến Viện để hiến tặng. Có người đi cả chục cây số, có gia đình mà cả vợ chồng, anh chị em đều cùng nhau hiến. Có người nước ngoài sống ở Việt Nam, đến nay đã hiến tới 88 lần.

Từ những cá nhân lẻ tẻ, dần hình thành những nhóm, những cộng đồng hiến tiểu cầu sôi nổi ở Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thường Tín, Phú Xuyên… Họ kết nối nhau bằng niềm tin: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.”

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương xúc động cho biết: “Các anh chị tham dự chương trình đều có ít nhất 12 lần hiến tiểu cầu trong năm, nhiều người hiến đến 17-18 lần. Đó là những con số biết nói, thể hiện sự bền bỉ, nhiệt huyết và trái tim nhân ái dành tặng cho người bệnh mà chúng tôi vô cùng trân trọng.”

Nguồn sống quý giá trong từng giọt tiểu cầu

Đằng sau mỗi đơn vị tiểu cầu là cơ hội sống của một người bệnh. Những năm gần đây, Trung tâm Máu Quốc gia – Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đơn vị tiếp nhận máu lớn nhất cả nước, mỗi năm nhận khoảng 500.000 đơn vị máu, chiếm 30% tổng lượng máu toàn quốc. Trong đó, khoảng 35.000 đơn vị là tiểu cầu gạn tách – chế phẩm máu đặc biệt có vai trò sống còn trong điều trị.

Nhu cầu sử dụng tiểu cầu tại các bệnh viện ở Hà Nội và khu vực phía Bắc đang tăng nhanh, đặt ra thách thức lớn về nguồn cung.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh bày tỏ sự trân trọng với những người hiến tiểu cầu

“Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm đã nỗ lực vận động, mời gọi người hiến để đảm bảo phục vụ cấp cứu và điều trị. Chỉ trong 10 tháng, Viện đã tiếp nhận gần 41.000 đơn vị tiểu cầu từ hơn 11.000 người hiến – tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm sẽ đạt khoảng 50.000 đơn vị, con số cao nhất từ trước đến nay”, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh cho biết.

Hiến tiểu cầu không giống hiến máu thông thường. Nếu hiến máu chỉ mất khoảng 5 phút, thì hiến tiểu cầu cần 70–90 phút và đòi hỏi tiêu chuẩn sức khỏe nghiêm ngặt hơn. Tiểu cầu được tách riêng bằng máy gạn tách, phần máu còn lại được trả về cơ thể. Do tiểu cầu tái tạo nhanh, người hiến có thể hiến lại sau 3 tuần, tối đa 17–18 lần mỗi năm.

"Chính vì vậy, nguồn tiểu cầu gạn tách luôn là món quà quý giá, hiếm hoi, và chỉ những người thật sự kiên trì, yêu thương con người mới có thể gắn bó lâu dài với hành trình này"- PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, chia sẻ.

Các tấm gương hiến máu xuất sắc nhận giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.

Sống là để cho đi

Những người hiến tiểu cầu thường nói họ thấy mình may mắn – vì còn khỏe mạnh để có thể chia sẻ. Họ coi mỗi lần hiến là một lần được góp phần cứu sống ai đó mà đôi khi chẳng biết tên, chẳng kịp gặp mặt. Niềm hạnh phúc của họ giản dị như thế: biết rằng ở đâu đó, có người bệnh đang được hồi sinh từ chính những giọt máu của mình.

Chương trình “Những trái tim màu nắng” không chỉ là dịp tôn vinh, mà còn là lời nhắc về giá trị của sự cho đi. Trong thế giới đầy bận rộn, vẫn có những con người chọn cách sống chậm lại, lặng lẽ gieo yêu thương để duy trì sự sống cho người khác.

Từ những “trái tim màu nắng” ấy, biết bao người bệnh được cứu sống. Và cũng từ đó, xã hội được thắp sáng bằng những tia nắng ấm – thứ ánh sáng của lòng nhân ái, của niềm tin vào con người.