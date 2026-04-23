Chủ tịch CMC nêu 3 điều kiện then chốt cho hợp tác AI Việt Nam – Hàn Quốc

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đề xuất mở không gian hợp tác AI Việt Nam – Hàn Quốc, nhấn mạnh 3 điều kiện nền tảng để hợp tác hiệu quả và bền vững.

Ngày 23/4, tại tọa đàm Việt Nam - Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính khẳng định Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của CMC trong hơn 20 năm qua.

Ông Nguyễn Trung Chính tham luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Từ nền tảng hợp tác lâu dài với các đối tác, khách hàng lớn của Hàn Quốc, ông cho rằng quan hệ kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc đã hội đủ điều kiện để bước sang giai đoạn mới. Theo đó, doanh nghiệp hai nước không chỉ dừng ở vai trò đối tác thương mại, mà cần trở thành đối tác công nghệ chiến lược của nhau.

Theo ông Chính, hợp tác thời gian tới cần vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại, đầu tư hay cung ứng dịch vụ, để cùng chuyển giao, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và an ninh mạng. Doanh nghiệp hai nước cần giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái hợp tác, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng dịch chuyển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ hợp tác theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 23/4.

Trong tham luận tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính đặt vấn đề phát triển một không gian hợp tác mới xoay quanh hạ tầng AI và năng lực tính toán, kinh tế dữ liệu, nền tảng và mô hình AI, ứng dụng AI trong quản trị cũng như trong các ngành kinh tế.

Đồng thời, ông nêu 3 điều kiện nền tảng để hợp tác hiệu quả gồm: Nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị AI dựa trên niềm tin và đạo đức, cùng cơ chế tài chính - thể chế phù hợp. Theo cách tiếp cận của CMC, đây là những điều kiện cần để hợp tác công nghệ Việt - Hàn không chỉ dừng ở trao đổi cơ hội, mà có thể phát triển thành các chương trình quy mô lớn, có chiều sâu và hiệu quả thực chất.

Cho rằng các đề xuất tại diễn đàn cũng gắn với định hướng phát triển dài hạn của CMC, ông Nguyễn Trung Chính cho biết tập đoàn đang tăng tốc triển khai chiến lược Accelerate your AI-X. Việc này nhằm mục tiêu trở thành công ty chuyển đổi AI toàn cầu, dựa trên ba trụ cột gồm hạ tầng AI, an ninh bảo mật và giải pháp AI.

Song song, CMC thúc đẩy chiến lược Go Global, mở rộng hiện diện quốc tế và đưa các sản phẩm, dịch vụ “Made by CMC” ra thị trường toàn cầu.

Trong bức tranh này, Hàn Quốc không chỉ là thị trường quan trọng, mà còn là điểm tựa chiến lược trong hành trình mở rộng hợp tác công nghệ, dịch vụ và kinh doanh quốc tế của CMC.

Tại diễn đàn, ông Chính cũng giới thiệu kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu tại TP.HCM với công suất tới 150 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 1 - 2 tỷ USD, đồng thời tiếp tục đầu tư vào các năng lực cốt lõi về AI, bán dẫn và an ninh mạng.