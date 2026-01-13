Xuất hiện công ty hàng không với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, CEO sinh năm 1993

Thị trường hàng không Việt Nam vừa xuất hiện một tân binh với vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 10 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện CTCP Hàng không Lotha (Lotha Airlines) được thành lập ngày 4/8/2025, có trụ sở tại cụm công nghiệp Hà Mỵ, tỉnh Đồng Nai, với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Lotha Airlines đặt mục tiêu kết nối Việt Nam với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, gắn liền với sự phát triển của Sân bay Quốc tế Long Thành, đồng thời tạo chuẩn mực mới trong lĩnh vực hàng không. Vốn điều lệ của Lotha Airlines là 10 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Ngọc Sơn (96%), ông Nguyễn Sơn Bình (2,5%) và ba cá nhân khác (mỗi người 0,5%). Ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là cổ đông lớn nhất của Lotha Airlines, đồng thời công tác tại CTCP Hà Mỵ trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu hạt điều. Masterise Group đã thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng, do ông Vũ Hoàng Long làm Tổng giám đốc, trong bối cảnh được giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Cung cấp bởi

Thị trường hàng không Việt Nam vừa xuất hiện tân binh mang tên CTCP Hàng không Lotha (Lotha Airlines). Dữ liệu từ VietTimes cho thấy công ty này được thành lập vào ngày 4/8/2025, có trụ sở chính đặt tại cụm công nghiệp Hà Mỵ, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Lotha Airlines giới thiệu mục tiêu là kết nối Việt Nam với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới và gắn liền với sự phát triển của Sân bay Quốc tế Long Thành - trung tâm hàng không mới của thế giới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng kỳ vọng tạo nên chuẩn mực mới trong lĩnh vực hàng không nhờ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết, mang đến trải nghiệm bay an toàn, cao cấp và tinh tế, với sự tận tâm và chuyên nghiệp từ phi công đến đội ngũ tiếp viên hàng không.

Diện mạo của Lotha Airlines. Nguồn: Fanpage Lotha Airlines.

Vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 10 tỷ đồng

Dù có nhiều giấc mơ lớn cho ngành hàng không nhưng tiềm lực tài chính của Lotha Airlines lại khá nhỏ so với hoài bão ấy. Tại thời điểm thành lập, công ty chỉ có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 5 cổ đông.

Trong cơ cấu cổ đông, ông Nguyễn Sơn Bình góp 250 triệu đồng tương đương 2,5% vốn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn góp 9,6 tỷ đồng tương đương 96% vốn. Ba cá nhân khác là Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Trung Phước, Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người góp 50 triệu đồng tương đương 0,5% vốn.

Theo thông tin công bố, chỉ có ông Sỹ có địa chỉ tại TP HCM, 4 người còn lại đều có địa chỉ tại ấp Thái Dũng, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông Sơn hiện là cổ đông lớn nhất của công ty khi nắm 96% vốn.

Theo tìm hiểu, ông Sơn đang công tác tại CTCP Hà Mỵ, đặt tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, hoạt động trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu hạt điều. “Việc thành lập doanh nghiệp hàng không được xác định nhằm hướng tới 3 lĩnh vực trọng tâm gồm thực phẩm - đồ uống, tài chính và hàng không trong ít nhất 5 năm tới, giai đoạn 2026 – 2030”, ông Sơn viết trên trang Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, dưới góc độ luật pháp, con số 10 tỷ đồng đang nằm rất xa so với yêu cầu tối thiểu để vận hành một hãng hàng không thực thụ. Tại điều 8, Nghị định 89/2019/NĐ-CP đã quy định rõ mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không: Khai thác đến 10 tàu bay là 300 tỷ đồng Việt Nam; Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay là 600 tỷ đồng Việt Nam; Khai thác trên 30 tàu bay: 700 tỷ đồng Việt Nam.

Nghị định cũng quy địn mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung là 100 tỷ đồng Việt Nam. Vì vậy, Lotha Airlines muốn gia nhập thị trường hàng không vận tải khách thương mại theo đúng nghĩa thì cần rất nhiều điều kiện.

Thị trường hàng không đón nhiều tân binh

Mới đây, Masterise Group đã thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.

Động thái thành lập doanh nghiệp hàng không diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Masterise được Quốc hội giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình, với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến triển khai khoảng 146.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng không Masterise đăng ký hoạt động trong 61 ngành nghề, trọng tâm là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty do ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982) đảm nhiệm. Ông Long được biết đến là nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng giữ vai trò thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).

Đáng chú ý, ông Vũ Hoàng Long hiện vẫn đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC).

Long Sơn PIC được thành lập để đầu tư xây dựng khu công nghiệp dầu khí Long Sơn tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với các cổ đông sáng lập ban đầu gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), IDICO và Petrosetco.