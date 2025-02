Hamas chuẩn bị thả 3 con tin Israel khi lệnh ngừng bắn ở Gaza được duy trì

Ohad Ben Ami và Eli Sharabi, cả hai đều bị bắt làm con tin từ Kibbutz Be'eri trong cuộc tấn công xuyên biên giới do Hamas thực hiện vào ngày 7/10/2023, và Or Levy, bị bắt cóc vào cùng ngày tại lễ hội âm nhạc Nova, sẽ được trả tự do vào trong hôm 8/2, Hamas cho biết.

Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 183 tù nhân và người Palestine bị giam giữ, trong đó có 18 người đang thụ án chung thân, 54 người đang thụ án dài hạn và 111 người bị giam giữ ở Gaza trong chiến tranh, văn phòng truyền thông Hamas cho biết.

Đây là vụ trao đổi mới nhất trong một loạt các vụ trao đổi cho đến nay đã trả tự do cho 13 con tin Israel cũng như 5 công nhân Thái Lan bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas, và 583 tù nhân và người Palestine bị giam giữ.

Bất chấp những trục trặc, lệnh ngừng bắn kéo dài 42 ngày và trao đổi con tin được thực hiện với sự ủng hộ của Mỹ và sự hòa giải của Ai Cập và Qatar đã được duy trì kể từ khi nó có hiệu lực gần ba tuần trước.

Nhưng lo ngại rằng thỏa thuận có thể sụp đổ trước khi tất cả các con tin được tự do đã gia tăng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ kêu gọi chuyển người Palestine khỏi Gaza và giao vùng đất này cho Mỹ để phát triển thành "Riviera của Trung Đông".

Các quốc gia Arab và các nhóm Palestine đã bác bỏ đề xuất này, điều mà các nhà phê bình cho rằng sẽ dẫn tới việc thanh lọc sắc tộc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh sự can thiệp của ông Trump, và Bộ trưởng Quốc phòng của ông đã ra lệnh cho quân đội lập kế hoạch cho phép những người Palestine muốn rời khỏi Gaza được làm như vậy.

Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, 33 trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi Israel sẽ được thả trong giai đoạn đầu để đổi lấy hàng trăm tù nhân và người bị giam giữ người Palestine.

Các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai đã bắt đầu trong tuần này nhằm mục đích trao trả những con tin còn lại và đồng ý rút toàn bộ quân đội Israel khỏi Gaza để chuẩn bị cho việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến.

Các tay súng do Hamas lãnh đạo đã tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 người làm con tin.

Để đáp trả, Israel đã phát động một cuộc chiến trên không và trên bộ ở Gaza khiến hơn 47.000 người Palestine thiệt mạng, theo các cơ quan y tế Gaza, và tàn phá vùng lãnh thổ này.