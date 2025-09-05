Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Hai người đàn ông bị phạt 91 triệu đồng vì mua bán tài khoản ngân hàng

Hồ Xuân Mai
Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa xử phạt hành chính 2 người có hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật.

Hai đối tượng L.N.B.T và P.Đ.L tại cơ quan công an.
Qua điều tra xác minh, cơ quan công an phát hiện L.N.B.T (SN 1979, trú phường Hòa Xuân) đã bán tài khoản ngân hàng cá nhân cho P.Đ.L (SN 1990, trú phường Hòa Cường) với giá 800.000 đồng để tiêu xài.

Sau đó, P.Đ.L tiếp tục bán lại tài khoản này cho một đối tượng khác trên mạng xã hội với giá 1 triệu đồng để thu lợi bất chính.

Hành vi của cả hai đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 26 của Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP).

Với hành vi này, L.N.B.T. bị xử phạt hành chính 45,8 triệu đồng; P.Đ.L. bị xử phạt 45,2 triệu đồng. Tổng số tiền họ bị phạt là 91 triệu đồng. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi sai phạm.

Trước sự việc, Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến những hệ lụy nặng nề về tài chính, uy tín và trách nhiệm hình sự.

Việc mua bán tài khoản ngân hàng tưởng chừng nhỏ lẻ, giá trị giao dịch chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này thường bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức tội phạm công nghệ cao. Chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản đứng tên mình bị sử dụng vào mục đích phạm tội.

Từ khoá:

Công an Đà Nẵng Mua bán tài khoản ngân hàng

