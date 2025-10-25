Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy liên quan thủ tục sổ đỏ

Hà Nội vừa ra văn bản dừng yêu cầu nộp hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có thủ tục liên quan đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 5744 về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy ứng dụng công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp, gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Trong đó có nội dung “yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu”.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm phục vụ hành chính công/chi nhánh, các điểm phục vụ hành chính công và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp lên toàn trình. Thay vào đó, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ khai thác dữ liệu từ hệ thống, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng cho người dân.

Hà Nội bỏ yêu cầu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công, gồm cả thủ tục sổ đỏ. Ảnh minh họa.

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu bao gồm: xác nhận số CMND khi đã cấp thẻ CCCD; cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; nộp phạt vi phạm giao thông qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin; đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng…

UBND Thành phố giao các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố. Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.

Các sở, ban, ngành được yêu cầu rà soát, xây dựng và trình phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận và giải quyết toàn trình đối với TTHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và UBND các xã, phường phải bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại các chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công.

UBND Thành phố cũng giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng và UBND thành phố.