2 chỉ huy, 14 cán bộ công an phường bị xếp “không hoàn thành nhiệm vụ” vì để vi phạm đô thị

Trưởng Công an phường Cửa Nam cùng cấp phó phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cảnh sát trật tự bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” vì để vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Tháng 3/2026, các đơn vị trên địa bàn Hà Nội đã xử lý, phạt nguội 3.900 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Nhiều tuyến phố được chỉnh trang, thông thoáng hơn; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép từng bước được kiềm chế; ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh được cải thiện.

Tuy vậy, theo Công an Hà Nội, tình trạng vi phạm vẫn chưa được khắc phục đồng đều giữa các địa bàn. Một số nơi còn tái diễn các lỗi như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định.

Để chấn chỉnh, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đề xuất Thường trực Thành ủy xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái phạm nhiều lần.

Các hình thức xử lý gồm hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua, đến xem xét công tác cán bộ. Theo đó, nếu để xảy ra vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền và công an xã, phường phải kiểm điểm rõ trách nhiệm; trường hợp vi phạm lặp lại nhiều lần có thể bị đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” và xem xét công tác cán bộ.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm. Ảnh: Trọng Tùng.

Đồng tình với đề xuất này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy địa phương nếu để tái phạm nhiều lần. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy; trường hợp vi phạm lặp lại sẽ bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường giám sát, đề xuất xử lý vi phạm của cấp ủy địa phương; đồng thời giao các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc theo địa bàn.

Với tinh thần đó, thời gian qua, một số chỉ huy, cán bộ tại một số đơn vị công an cấp xã đã bị phê bình, xử lý theo quy định của ngành.

Điển hình tại phường Cửa Nam, Trưởng Công an phường, Phó trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị cùng 14 cán bộ cảnh sát trật tự phụ trách các tuyến phố bị xem xét trách nhiệm, bị đánh giá xếp loại cán bộ tháng 3/2026 “không hoàn thành nhiệm vụ”, do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Công an Hà Nội cho biết việc gắn trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở với kết quả duy trì trật tự đô thị được xác định không chỉ nhằm xử lý tồn tại trước mắt, mà hướng tới xây dựng cơ chế quản lý bền vững, lâu dài.​