GS Trần Xuân Bách lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới ở tuổi 41

Ở tuổi 41, GS Trần Xuân Bách tiếp tục ghi dấu trên bản đồ khoa học thế giới khi có tên trong nhóm 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, khẳng định vị thế thế hệ trí thức trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

GS Trần Xuân Bách - nhà khoa học trẻ góp phần mang tên tuổi Việt Nam ra thế giới.

Nhà Xuất bản Elsevier cùng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford (Mỹ) vừa công bố cơ sở dữ liệu phiên bản thứ 7 về các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn toàn cầu năm 2025, dựa trên dữ liệu trích dẫn từ Scopus tính đến hết năm 2024.

Theo công bố này, Việt Nam có 9 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học thế giới. Trong số đó, GS.TS Trần Xuân Bách, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp tục là gương mặt trẻ tiêu biểu, góp phần nâng uy tín khoa học Việt Nam.

Hành trình bền bỉ của một trí thức trẻ

Sinh năm 1984 tại Thường Tín (Hà Nội), GS Bách là một trong những trí thức trẻ xuất sắc của Việt Nam. Tốt nghiệp thủ khoa Cử nhân Y tế công cộng năm 2006, anh đã sớm bộc lộ niềm đam mê nghiên cứu khoa học và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

Năm 2011, GS Bách bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ loại xuất sắc tại Đại học Alberta (Canada), rồi tiếp tục theo học sau Tiến sĩ về Dịch tễ học và Sức khỏe quần thể (2012), sau đó là Kinh tế Y tế và Hành vi Xã hội tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) năm 2013. Với nền tảng học thuật vững chắc, anh nhanh chóng khẳng định vị thế trong giới khoa học quốc tế.

Năm 2016, khi mới 32 tuổi, anh được phong học hàm Phó giáo sư – trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Ba năm sau, tháng 4/2019, anh được bổ nhiệm chức danh Giáo sư kiêm nhiệm của Đại học Johns Hopkins, trở thành người Việt Nam duy nhất trong lĩnh vực y tế công cộng vinh dự giữ vai trò này, đồng thời là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất của ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới.

Ở tuổi 39, anh tiếp tục được phong học hàm Giáo sư, trở thành giáo sư trẻ nhất trong khối ngành y dược Việt Nam.

Không dừng lại, năm 2019, anh còn theo học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp và Quản trị Kiểm soát tại Đại học Toulon (Pháp), mở rộng góc nhìn đa ngành để áp dụng vào các nghiên cứu y tế công cộng.

GS Trần Xuân Bách trong chuyến công tác ở Mỹ.

Nhà khoa học được quốc tế vinh danh

Suốt hơn một thập kỷ qua, GS Trần Xuân Bách đã công bố hàng trăm công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín, tập trung vào chi phí - hiệu quả của can thiệp y tế, y học hành vi, sức khỏe tâm thần, phòng chống HIV/AIDS và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học. Những công trình này vừa mang giá trị học thuật, vừa có tác động thực tiễn sâu sắc.

Nỗ lực ấy mang lại cho anh nhiều giải thưởng quốc tế danh giá: Giải thưởng Khởi đầu sự nghiệp của Đại học Alberta (2017), thành viên Hội đồng điều hành Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (2018), Giải kết nối toàn cầu Noam Chomsky (2020).

Năm 2022, GS Trần Xuân Bách được trang Research.com vinh danh trong bảng xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học, cùng với 10 nhà khoa học khác của Việt Nam.

Đặc biệt, tháng 2/2025, tại Mỹ, anh vinh dự nhận Giải thưởng Lãnh đạo Đổi mới Y tế Toàn cầu của Hiệp hội các Đại học Sức khỏe Toàn cầu (CUGH), ghi nhận đóng góp xuất sắc trong đổi mới y tế, phát triển hệ thống y tế và công nghệ số nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng dễ tổn thương.

Khát vọng phụng sự sức khỏe cộng đồng

Song hành cùng nghiên cứu, GS Bách là cầu nối trong nhiều dự án hợp tác quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Gates tài trợ, tập trung vào kiểm soát dịch bệnh, phát triển chính sách y tế bền vững và ứng phó với thách thức sức khỏe toàn cầu.

Trong đại dịch COVID-19, anh là chuyên gia tích cực đóng góp kịch bản ứng phó, phân tích tác động xã hội, kinh tế, y tế, cung cấp nhiều báo cáo quan trọng phục vụ hoạch định chiến lược quốc gia.

GS Trần Xuân Bách hiện là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học ở Australia, Pháp, Canada, Mỹ … với nhiều công bố khoa học trong phát triển y tế toàn cầu có giá trị.

Các nghiên cứu của GS Bách tập trung vào tính chi phí và hiệu quả của can thiệp y tế, các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong y học, y học hành vi và sức khỏe tâm thần, các chính sách kiểm soát dịch bệnh toàn cầu...

Mặc dù có nhiều công bố quốc tế, nhưng GS Bách chia sẻ với Viettimes rằng thành công của nhà khoa học không đo bằng số lượng công bố, mà bằng tác động thực sự của nghiên cứu đối với cộng đồng.

GS Trần Xuân Bách là một trong 9 nhà khoa học Việt được vinh danh. Ảnh: TTXVN.

Việc GS Trần Xuân Bách có tên trong danh sách 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là biểu tượng cho sức bật của khoa học Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Hành trình vươn ra thế giới của GS Trần Xuân Bách đã khẳng định trí tuệ Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trí thức trẻ – dám mơ, dám khát vọng, dám cống hiến để đem lại giá trị cho đất nước và nhân loại.