Không nhận hoa ngày sinh nhật, Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi fan ủng hộ trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Thay vì nhận hoa và quà sinh nhật như mọi năm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi người thân, bạn bè, khán giả ủng hộ Quỹ Mạch Sống của Bệnh viện Nhi đồng 2 để góp phần cứu chữa trẻ em mắc bệnh tim và bệnh hiểm nghèo.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các em bé Sẽ được quỹ Mạch Sống hỗ trợ chữa bệnh

Sinh nhật năm nay, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chọn cách biến ngày đặc biệt của mình thành cơ hội sẻ chia. Trong lời kêu gọi gửi đến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, anh tha thiết mong thay vì gửi những lẵng hoa trị giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, hãy dành số tiền ấy cho Quỹ Mạch Sống – chương trình hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ mỗi năm anh nhận hàng chục kệ hoa lớn, tốn kém nhưng chỉ hiện diện được 2–3 ngày. Số tiền ấy, nếu gom lại, có thể cứu sống nhiều em nhỏ đang từng ngày chống chọi bệnh tật. “

“Năm nào cũng mấy chục kệ, với số tiền đó cộng lại, anh chị em mình cũng có thể cứu được 5–7 mạng sống các bé đó”, anh viết.

Không chỉ là một lời kêu gọi, đây còn là thông điệp nhân văn: niềm vui riêng của nghệ sĩ có thể trở thành hạnh phúc chung của cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhi đang chờ giây phút hồi sinh.

Quỹ Mạch Sống - hành trình hồi sinh nhịp tim trẻ nhỏ

Được thành lập tại Bệnh viện Nhi đồng 2 vào đầu năm 2025, Quỹ Mạch Sống nhằm đồng hành cùng trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo. Chương trình không chỉ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật mà còn giúp chi trả viện phí, thuốc men cho những gia đình kiệt quệ vì hành trình chạy chữa cho con.

Mục tiêu của quỹ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn là sự đồng hành về mặt tinh thần, mang đến hy vọng và niềm tin cho các em nhỏ và gia đình.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 mở một tài khoản riêng mang tên “Mạch Sống”, trực thuộc bệnh viện để nhận tiền quyên góp, quản lý, đảm bảo minh bạch và hiệu quả. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản này và được bệnh viện sử dụng 100% cho việc cứu chữa, chăm sóc các bệnh nhi, đồng thời công khai, minh bạch tài chính.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai mã QR ủng hộ quỹ Mạch Sống

Với sự chung tay của nhiều nghệ sĩ, doanh nghiệp, và cá nhân, Quỹ Mạch Sống không chỉ trao tấm vé sự sống cho các bệnh nhi, mà còn gieo hy vọng, lan tỏa tinh thần “một trái tim vì nhiều trái tim”.

Quỹ “Mạch Sống” không chỉ là một dự án từ thiện mà còn là biểu tượng cho sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Nó mang trong mình hy vọng, niềm tin và sự sẻ chia. Thông qua quỹ, những mầm non tương lai sẽ có thêm cơ hội được sống, được yêu thương và được vươn tới những ước mơ.