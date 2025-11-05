Giới trẻ Trung Quốc đổ xô săn lùng xe chưa hoàn thiện của các hãng phá sản với giá rẻ, vì sao?

Giới trẻ Trung Quốc ngày nay đang thể hiện rõ nhu cầu mua sắm của mình qua việc đổ xô mua xe chưa hoàn thiện bỏ dở của các thương hiệu phá sản như WM Motor, Nezha, Hycan, Enovate, Jidu, Hiphi với giá ưu đãi, gây ra chú ý và tranh luận rộng rãi.

Lựa chọn thực dụng và rủi ro tiềm ẩn

Gần đây, các cơ quan truyền thông đã đưa ví dụ về người tiêu dùng mua xe Geely X7 và HiPhi X đã qua sử dụng để tiết lộ logic tiêu dùng độc đáo của họ. Những người tiêu dùng trẻ này chỉ tập trung vào các tính năng như "pin CATL lithium ba thành phần 100 kWh + chip Qualcomm 8295 + hệ thống treo xương đòn kép + giảm giá 70% so với giá gốc".

Họ không đặt cược vào việc liệu thương hiệu có hồi sinh hay không, mà là vào niềm tin rằng "pin của CATL sẽ không bị hỏng". Trong mắt họ, ngay cả khi nhà sản xuất ô tô phá sản, máy chủ ngừng hoạt động và hệ thống thông tin giải trí của xe không sử dụng được, miễn là pin không bị xuống cấp và hệ thống treo không phát ra tiếng ồn, chiếc xe vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản của họ.

Các tính năng như điều khiển từ xa, nâng cấp OTA và hỗ trợ lái xe thông minh chỉ là những thứ phụ thêm; điều họ thực sự cần là một chiếc xe đáp ứng được nhu cầu di chuyển. "Các nhà sản xuất ô tô chỉ là nhà máy lắp ráp; điều tôi thực sự cần là một danh sách cấu hình". Câu nói này được lan truyền rộng rãi trong giới săn xe giá rẻ. Cũng giống như một số người cố tình sử dụng Windows 10 như một công cụ tăng năng suất mặc dù các bản cập nhật đã dừng lại, tư duy tiêu dùng có vẻ kỳ lạ này thực sự phản ánh việc giới trẻ theo đuổi giá trị cốt lõi của sản phẩm.

Bãi xe làm dở dang của một doanh nghiệp phá sản giờ được bán với giá bèo. Ảnh: Sina.



Tuy nhiên, việc mua "xe chưa hoàn thiện" không phải là không có rủi ro. Như một người dùng gần đây đã đặt hàng tại một đại lý xe chưa hoàn thiện đã nói: "Món hời bạn nhận được bây giờ có thể trở thành một vấn đề nan giải trong tương lai".

Do thương hiệu phá sản, việc bảo trì, sửa chữa và cung cấp phụ tùng sau đó có thể gặp vấn đề. Một khi xe gặp trục trặc, chi phí sửa chữa có thể tăng đáng kể, thậm chí dẫn đến tình trạng khó xử là không có sẵn phụ tùng. Hơn nữa, với sự phát triển của ô tô thông minh, các hệ thống tích hợp trên xe và các chức năng hỗ trợ lái xe thông minh đang dần trở thành những thành phần quan trọng của ô tô; việc thiếu các chức năng này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng lâu dài.

Mặt khác, các mẫu xe phổ biến hiện nay cũng có thể trở thành một phần của danh mục "xe chưa hoàn thiện" trong tương lai vì nhiều lý do. Tuy nhiên, người dùng cũng bày tỏ sự thất vọng: "Nhưng tôi không đủ khả năng chi trả cho một món lớn như vậy. Tôi cần một chiếc xe ngay bây giờ, mà ngân sách của tôi chỉ có 100.000 tệ".

Đối với những người trẻ có ngân sách hạn hẹp, việc mua một chiếc "xe chưa hoàn thiện" với mức giá hời quả thực có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển của họ với chi phí thấp hơn.

Một bài viết rao bán xe WM Motor. Ảnh: Sina.



Phản ánh một quan điểm, xu thế tiêu dùng

Quan điểm tiêu dùng mới mẻ và độc đáo này phản ánh thái độ tiêu dùng thực dụng của giới trẻ ngày nay. Họ không còn mù quáng chạy theo thương hiệu uy tín và những tính năng hào nhoáng, mà thay vào đó tập trung hơn vào giá trị cốt lõi và hiệu quả chi phí của sản phẩm. Trong thời đại chủ nghĩa tiêu dùng thống trị, việc quay trở lại với tiêu dùng hợp lý này chắc chắn là điều đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro tiềm ẩn khi đưa ra quyết định và chuẩn bị phù hợp. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp ô tô; các hãng xe không chỉ tập trung vào cấu hình sản phẩm mà còn phải tăng cường xây dựng thương hiệu và dịch vụ hậu mãi để bảo vệ quyền lợi lâu dài của người tiêu dùng.

Đằng sau hiện tượng mua "xe chưa hoàn thiện" với giá hời này là một sự thay đổi sâu sắc trong logic tiêu dùng của thế hệ trẻ - họ không còn bị ràng buộc bởi những câu chuyện thương hiệu mà chia nhỏ sản phẩm thành các mô-đun kỹ thuật có thể định lượng, sử dụng lý trí để đối phó với sự bất ổn của thị trường.

Một số người đã ví hành vi này với "những người chơi Lego trong thế giới ô tô": vì năng lực lắp ráp của các nhà sản xuất ô tô không còn được tin tưởng, họ trở thành "người quản lý" các bộ phận.

Rao bán phụ tùng xe WM Motor. Ảnh: Sina.

Một lập trình viên sinh ra vào những năm 90, người đã mua một chiếc HiPhi X đã qua sử dụng thậm chí còn tính toán: "Pin CATL có tuổi thọ 2000 chu kỳ. Với 150 lần sạc mỗi năm, tôi dùng được 13 năm. Còn hệ thống thông tin giải trí? Một mô-đun CarPlay có thể mua được chỉ với giá 800 tệ". Quan điểm coi ô tô là "những cụm linh kiện có thể thay thế" này phần nào đã phá vỡ nỗi ám ảnh về sự hoàn thiện của việc mua xe truyền thống.

Nhưng thực tế thường phức tạp hơn danh sách phụ tùng. Một đại lý xe cũ tiết lộ rằng một khách hàng, bị cám dỗ bởi giá rẻ, đã mua một mẫu xe từ một thương hiệu phá sản, vì phát hiện ra rằng máy nén điều hòa được dùng chung với một mẫu xe Nhật Bản nào đó, nhưng hộp số lại là hàng thửa, nếu hư hỏng chỉ có thể tìm từ bãi phế liệu để sửa. Giống như mua một bộ mô hình, nhưng sách hướng dẫn sử dụng bị xé mất một số trang quan trọng.

Một rủi ro tiềm ẩn hơn nằm ở "sự lỗi thời" của phần cứng thông minh - một mẫu xe sử dụng chip Qualcomm 8155 đã gặp trục trặc vĩnh viễn trong nhận dạng giọng nói và các chức năng khác do máy chủ của nhà sản xuất ô tô bị tắt, khiến chủ xe gọi đùa nó là "máy tính bảng Android có bánh xe".

Trang web rao bán rẻ xe chưa hoàn thiện. Ảnh: Shenxuanshe.



Cuộc thực nghiệm tiêu dùng này có thể buộc ngành công nghiệp phải suy ngẫm. Khi những người trẻ tuổi bỏ phiếu bằng chân để chứng minh rằng "cấu hình > thương hiệu", liệu các nhà sản xuất ô tô có nên đánh giá lại mức độ ưu việt của "sự thông minh vượt trội" hay không? Suy cho cùng, trong khi xe tự hành vẫn đang ở giai đoạn Cấp độ 2, người tiêu dùng đã thể hiện qua hành động của họ rằng họ sẵn sàng chi trả cho "phần cứng không bao giờ hỏng" hơn là "phần mềm có thể không được sử dụng".

Như một cư dân mạng đã bình luận: "Nếu các nhà sản xuất ô tô dùng số tiền họ đã bỏ ra để phát triển LiDAR để tối ưu hóa hệ thống treo, thì những chiếc 'xe chưa hoàn thiện' ngày nay có lẽ đã không tồn tại".

Theo NetEase, Sina