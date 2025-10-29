Giảm 50 kg nhận xe Porsche: Cuộc thi “điên rồ” khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng

Một phòng gym ở Trung Quốc gây xôn xao khi hứa tặng Porsche Panamera cho ai giảm được 50 kg trong 3 tháng. Giới y khoa cảnh báo đây là thử thách nguy hiểm, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Một phòng gym ở Trung Quốc đang gây tranh cãi dữ dội sau khi tung ra thử thách giảm cân khắc nghiệt, hứa tặng xe sang Porsche Panamera cho bất kỳ ai giảm được 50 kg trong vòng 3 tháng. Trong khi chiến dịch thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, giới y khoa lại cảnh báo rằng cách giảm cân “thần tốc” này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe.

Ngày 23/10 vừa qua, một trung tâm huấn luyện thể hình tại thành phố Binzhou, tỉnh Sơn Đông, miền Bắc Trung Quốc, đã công bố thử thách giảm cân táo bạo này trên mạng, nhanh chóng trở thành chủ đề “nóng”.

Theo tờ áp phích quảng cáo, bất kỳ ai giảm được 50 kg trong 3 tháng sẽ nhận phần thưởng là một chiếc Porsche Panamera – mẫu xe sang có giá khởi điểm tại Trung Quốc đại lục khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (tương đương 155.000 USD).

Huấn luyện viên thể hình họ Vương xác nhận với Xiang Yang Video rằng “chương trình là thật và hiện đã bắt đầu”, đồng thời cho biết việc đăng ký sẽ đóng lại khi đủ 30 người tham gia.

“Hiện đã có khoảng bảy hoặc 8 người đăng ký”, ông nói thêm.

Lệ phí đăng ký là 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD), bao gồm chi phí ăn ở trong môi trường huấn luyện khép kín, nơi các học viên ở chung phòng. Tuy nhiên, chi tiết về chế độ luyện tập, thực đơn và tiêu chí đánh giá kết quả vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Ông Vương cũng tiết lộ rằng chiếc Porsche là xe đã qua sử dụng, thuộc sở hữu cá nhân của chủ phòng gym và là mẫu đời 2020 đã được sử dụng trong vài năm.

Chiến dịch giảm cân cực đoan này đã gây lo ngại trong giới y tế Trung Quốc.

Một bác sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo, có biệt danh “Bác sĩ Tăng – người từng phẫu thuật thoát vị”, với gần 3,5 triệu người theo dõi, lên tiếng cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm tàng của việc giảm cân quá nhanh.

“Giảm 0,5 kg mỗi ngày là quá nhanh”, ông nói. “Trừ khi người đó béo phì nghiêm trọng, tốc độ này khiến cơ thể mất cơ thay vì mỡ, gây rối loạn hormone, rụng tóc, thậm chí mất kinh nguyệt ở phụ nữ. Tốc độ an toàn chỉ nên là 0,5 kg mỗi tuần”.

Một chuyên gia khác, bác sĩ Phổ Diên Tùng, chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiểm Tây, cũng lên tiếng cảnh báo: “Giảm cân quá nhanh sẽ tạo áp lực lớn lên các cơ quan nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng. Quá trình giảm cân khoa học phải diễn ra dần dần, để não, mỡ, cơ và các cơ quan có thời gian thích nghi”.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng nghìn bình luận mỉa mai và lo ngại đã nổ ra.

Một người viết: “Nếu tôi giảm 50 kg, tôi chỉ còn 5 kg. Liệu tôi có còn sống không?”.

Người khác thì nhận xét chua cay: “Không ai có thể làm được điều đó. Giảm 50 kg trong 3 tháng? Bạn sẽ mất luôn người chứ không chỉ cân nặng! Với lệ phí 10.000 nhân dân tệ mỗi người, chủ phòng gym có thể mua thêm xe mới mà vẫn giữ xe cũ – quá thông minh”.

Dù mục tiêu của chiến dịch có thể là chiêu PR để thu hút khách hàng, nhưng giới chuyên môn cho rằng những quảng cáo thúc đẩy giảm cân cực đoan cần được kiểm soát chặt chẽ vì ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo SCMP