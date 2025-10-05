Giải đấu Pickleball tổ chức ở Đà Nẵng đạt kỷ lục Guinness World

Giải đấu Pickleball PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 20225 tổ chức tại Đà Nẵng đạt kỷ lục Guinness World với số lượng khán giả tham dự lớn nhất thế giới với hơn 7.900 khán giả.

Kỷ lục OFFICIALLY AMAZING được tổ chức Guinness World trao cho Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng ngay trong ngày bế mạc và trao giải giải đấu hôm 4/10.

Giải đấu PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, diễn ra tại Trung tâm Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến ngày 4/10, do Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng (DPF) phối hợp với United Pickleball Association Asia Pte. Ltd. (UPA Asia) và các đối tác tổ chức.

Đây là giải đấu Pickleball quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, nằm trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và phong trào của pickleball tại châu Á. Và cũng là giải pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng lên đến 150.000 USD, có số vận động viên tham dự và cả lượng khán giả lớn nhất.

Đã có hơn 7.900 khán giả xem trực tiếp giải đấu PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, diễn ra tại Trung tâm Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Ảnh DPF

Đặc biệt, giải đấu có sự tham gia của tay vợt pickleball huyền thoại Ben Johns, với hơn 150 danh hiệu PPA Tour ở Mỹ; và các ngôi sao pickleball nổi tiếng thế giới như: Federico Staksrud, Tyson McGuffin. Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong...