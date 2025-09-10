Huyền thoại Pickleball thế giới - Ben Johns sẽ đến Đà Nẵng thi đấu giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 trong nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp.

Chiều 10/9, Ban tổ chức Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 cho biết được sự đồng ý của UBND thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng (DPF) phối hợp với United Pickleball Association Asia Pte. Ltd. (UPA Asia) và các đối tác tổ chức Giải Pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup lần đầu tiên tại Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức, PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 nằm trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và phong trào của pickleball tại châu Á. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng.

Diễn ra từ 30/9 đến 4/10, PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 là giải pickleball lớn nhất châu Á về quy mô giải thưởng, số vận động viên tham dự và cả lượng khán giả. Đặc biệt, giải đấu sẽ có sự tham gia của tay vợt pickleball huyền thoại - Ben Johns, với hơn 150 danh hiệu PPA Tour ở Mỹ.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh đó, giải đấu còn thu hút sự tham gia của các ngôi sao pickleball nổi tiếng thế giới như: Federico Staksrud, Tyson McGuffin. Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong..

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng cho biết giải đấu không chỉ là sự kiện thể thao mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại địa phương.

“Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Sở VH-TT&DL sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giải đấu được tổ chức thành công, tạo điểm nhấn cho ngành du lịch Đà Nẵng”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh tay vợt pickleball huyền thoại - Ben Johns, giải đấu còn có sự tham gia của các ngôi sao pickleball nổi tiếng thế giới như: Federico Staksrud, Tyson McGuffin. Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian, Alix Truong...

Giải đấu diễn ra liên tục trong 5 ngày (từ 30/9 - 4/10), tại Cung thể thao Tiên Sơn và Làng Thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng.

Tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, các vận động viên sẽ thi đấu các nội dung: Singles & Doubles - Gold, Silver, Bronze, Top 4, QF, R16, R32; dành cho vận động viên chuyên nghiệp, nghiệp dư và mở rộng cho mọi trình độ, mọi độ tuổi.

Đối với giải đấu chuyên nghiệp, các vận động viên sẽ tranh các giải thưởng với tổng giá trị lên đến 150.000 USD.

Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia

Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia cho rằng: "UPA Asia rất hào hứng khi mang PPA Tour Asia Cup đầu tiên đến Việt Nam. Việc thu hút những vận động viên pickleball tốt nhất thế giới đến khu vực sẽ giúp người hâm mộ có cơ hội chứng kiến những màn thi đấu xuất sắc và góp phần phát triển nhanh chóng môn thể thao này tại châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng".