Sáng 28/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Công an thành phố Đà Nẵng) đã kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô bị cây xanh đè trúng trên đường Phan Hành Sơn.

Khoảng 6h50 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về sự cố cây xanh gãy đổ do bão số 10, đè lên một ô tô đang lưu thông.

Tài xế là ông N.T.Q. (30 tuổi, trú xã Trà My, Đà Nẵng). Trên xe có người già, đi lại khó khăn.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng công an đã nhanh chóng giải phóng cây ngã đổ, đưa toàn bộ 6 người trên xe ra ngoài an toàn.

Ảnh hưởng của của bão số 10, hôm nay, thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, nhiều khu vực ngập úng, trên nhiều tuyến đường đã xuất hiện cây lớn gãy đổ.

Nước từ đường gom dự án cao tốc Hoà Liên-Tuý Loan chảy vào nhà dân.

Tại khu vực dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, đoạn qua phường Hòa Khánh, nước từ thượng lưu chảy xuống kéo theo bùn, đá tràn vào nhà dân.

Anh Trần Văn Tâm, trú tổ 6 Đại La, phường Hoà Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết đây lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này.

Theo anh Tâm và người dân khu vực, từ khi dự án cao tốc thi công tuyến đường gom, cứ có mưa lớn là ngập, nước ứ dâng lên rồi tạo thành thác, kéo theo bùn tràn vào nhà khiến đời sống người dân nơi đây bị đảo lộn.