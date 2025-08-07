Giá xăng tăng vượt 20.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh ngày 7/8, giá xăng tiếp tục tăng. Xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, có mức giá mới 19.608 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, lên 20.074 đồng/lít.

Giá bán xăng, dầu mới được áp dụng từ 15h ngày 7/8. Cụ thể, tại kỳ điều chỉnh này, xăng E5RON92 tăng 207 đồng/lít, có mức giá mới 19.608 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 234 đồng/lít, giá mới 20.074 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/lít, lên 15.647 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít, giá mới 18.800 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, còn 18.660 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh này, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng: xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/7/2025 - 6/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.