Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng thế giới giảm mạnh, SJC xuống 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 12/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 136-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 134,7-139 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 11/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 800.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 134,8-138,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng.

So với sáng 11/11, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại DOJI, giá vàng nhẫn giảm 700.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 12/11 giao dịch ở mức 3.981 USD/ounce, giảm khoảng 54 USD/ounce so với mức 4.035 USD/ounce của sáng 11/11. Sau 2 phiên giảm liên tiếp, giá kim loại quý rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.840 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức 125,5 triệu đồng/lượng của sáng 11/11.

Giá vàng thế giới sáng 12/11 giảm xuống 3.981 USD/ounce, thấp hơn khoảng 54 USD/ounce so với sáng 11/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.069 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 88 USD/ounce, tương đương 2,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 130 USD/ounce, tương đương 3,15%.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán tiếp tục gia tăng trên thị trường vàng thế giới. Sau khi phục hồi lên trên mốc 4.100 USD/ounce vào đầu tuần, kim loại quý nhanh chóng quay đầu giảm và hiện thấp hơn ngưỡng 4.000 USD/ounce khoảng 19 USD.

Việc đánh mất mốc giá này cho thấy đà phục hồi ngắn hạn chưa bền vững, trong khi nguy cơ giá tiếp tục điều chỉnh vẫn hiện hữu.