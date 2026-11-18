CTCP Chứng khoán KAFI (Mã chứng khoán: KAI) vừa huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn từ ngày 13-16/11/2026.

Theo công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), KAFI đã phát hành 2.000 trái phiếu mã KAIL12602 vào ngày 12/11/2026, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, ngày đáo hạn dự kiến 12/11/2027. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất phát hành cố định 9,7%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần; tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn.

Theo phương án phát hành được HĐQT thông qua, toàn bộ số tiền thu về từ đợt huy động này dự kiến được KAFI sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ vay đến hạn trong giai đoạn 13-16/11/2026.

Đây là đợt phát hành thứ 2 trong năm 2026 của công ty chứng khoán này.

Cách đó 1 tháng, KAFI đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, cùng mức lãi suất cố định 9.7%/năm và kỳ hạn 1 năm (đáo hạn vào ngày 8/10/2027), nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn trong giai đoạn ngày 09-14/10/2026.

Đáng chú ý, lãi suất 9,7%/năm được đưa ra trong bối cảnh chi phí vốn đang là một trong những khoản mục đáng kể trong hoạt động kinh doanh của KAFI.

Trong quý III/2026, KAFI ghi nhận doanh thu hoạt động gần 981 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 137 tỷ đồng, giảm 13%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực chi phí. Trong đó, chi phí lãi vay hơn 319 tỷ đồng, tăng 43%, tương ứng tăng thêm hơn 96 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 89% lên 91 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay và phải thu tiếp tục đóng góp đáng kể vào nguồn thu. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý III đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khoản thu này vẫn thấp hơn chi phí lãi vay trong cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, KAFI ghi nhận gần 898 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 863 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Như vậy, chi phí lãi vay đã cao hơn gần 35 tỷ đồng so với lãi từ hoạt động cho vay và phải thu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của KAFI đạt 26.246 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ đạt 12.284 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay. Cuối quý III/2026, dư nợ vay ngắn hạn đạt 17.521 tỷ đồng, gấp 2,09 lần vốn chủ sở hữu.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm âm 1.124 tỷ đồng. Lượng tiền gửi của công ty tại cuối kỳ còn 471 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 1.625 tỷ đồng đầu năm.

Trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm công bố ngày 24/4/2026, S&I Ratings cũng lưu ý tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của KAFI từng ở mức 2,2 lần tại cuối năm 2025. Các nghĩa vụ nợ có thời gian đáo hạn ngắn, dưới 12 tháng, có thể tạo áp lực lên dòng tiền và khả năng thanh khoản khi doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô.