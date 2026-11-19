Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, Mercedes-Benz đang mở rộng danh mục xe điện hóa tại Việt Nam, với trọng tâm mới là các mẫu plug-in hybrid.

Vừa qua, Mercedes-Benz giới thiệu 5 mẫu xe điện hóa mới tại Việt Nam, trong đó có 4 mẫu plug-in hybrid (PHEV) và một xe điện. Động thái này không chỉ mở rộng lựa chọn cho khách hàng mà còn cho thấy hãng xe Đức đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm giữa lúc hoạt động kinh doanh chịu nhiều sức ép.

Đẩy mạnh PHEV sau xe thuần điện

Thực tế, Mercedes-Benz đã đưa công nghệ điện hóa vào Việt Nam cách đây 16 năm, trên mẫu S 400 Hybrid. Mẫu sedan cỡ lớn này được trang bị động cơ xăng V6 3.5 lít và mô-tơ điện, có giá bán 4,4 tỷ đồng.

Mercedes-Benz S 400 Hybrid ra mắt tại Việt Nam năm 2010, đánh dấu một trong những bước đi đầu tiên của hãng xe Đức trong lĩnh vực điện hóa tại thị trường trong nước. Ảnh: Car and Driver.

Đến năm 2019, hãng tiếp tục giới thiệu hệ thống mild-hybrid 48V EQ Boost trên C 200 và C 200 Exclusive.

Tháng 10/2022, Mercedes-Benz chính thức gia nhập thị trường xe thuần điện bằng mẫu EQS sedan. Một năm sau, danh mục được mở rộng với 3 mẫu SUV điện gồm EQB 250, EQE 500 và EQS 500.

Tuy nhiên, hướng phát triển sản phẩm bắt đầu có sự thay đổi từ cuối năm 2025, khi Mercedes-Benz giới thiệu GLE 400 e 4MATIC, mẫu SUV plug-in hybrid đầu tiên được hãng phân phối chính thức tại Việt Nam.

Đến tháng 10/2026, hãng tiếp tục ra mắt bốn mẫu plug-in hybrid gồm GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580 e, với giá bán từ 3 tỷ đến 8,9 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, mẫu CLA 200 Electric được giới thiệu với giá 1,6 tỷ đồng, sử dụng mô-tơ điện 224 mã lực, pin 58 kWh và có thể di chuyển tối đa 542 km mỗi lần sạc.

Mức giá này đưa CLA 200 Electric trở thành mẫu sedan thuần điện có giá thấp nhất trong nhóm thương hiệu xe sang tại Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với Volvo ES90 (2,6 tỷ đồng) vừa ra mắt, BMW i4 (3,8 tỷ đồng) hay Audi S6 Sportback e-tron (4,2 tỷ đồng).

CLA 200 Electric có giá 1,6 tỷ đồng, trở thành mẫu sedan thuần điện có giá thấp nhất trong nhóm thương hiệu xe sang tại Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz.

Việc bổ sung đồng thời xe thuần điện giá dễ tiếp cận và plug-in hybrid cho thấy Mercedes-Benz đang mở rộng nhiều giải pháp điện hóa thay vì chủ yếu phát triển dòng EQ như giai đoạn 2022-2023.

Khác với xe thuần điện, PHEV kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, có thể sạc pin từ bên ngoài để vận hành bằng điện trên những quãng đường nhất định. Khi hết pin, xe vẫn có thể tiếp tục di chuyển bằng động cơ xăng mà không phụ thuộc vào trạm sạc.

Đây là lợi thế tại Việt Nam, khi phần lớn mạng lưới trạm sạc chỉ phục vụ xe VinFast, còn các trạm sạc cho nhiều thương hiệu chưa phổ biến.

Sức ép kinh doanh thúc đẩy thay đổi

Việc đẩy mạnh sản phẩm điện hóa diễn ra trong bối cảnh Mercedes-Benz đang chịu sức ép ngày càng lớn tại thị trường Việt Nam.

Năm 2022, hãng từng ghi nhận lượng xe bàn giao tăng 19% so với năm trước, thiết lập kỷ lục kinh doanh mới. Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động phân phối của thương hiệu xe sang Đức có dấu hiệu chững lại.

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Haxaco, một trong những nhà phân phối Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam, doanh thu kinh doanh ô tô giảm 16,8%, từ 4.945 tỷ đồng năm 2024 xuống còn 4.114 tỷ đồng.

Bên trong một showroom kinh doanh xe Mercedes-Benz của Haxaco. Ảnh: Mercedes-Benz Haxaco

Haxaco xác định hoạt động phân phối Mercedes-Benz là nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu bán xe suy giảm. Trong khi đó, doanh nghiệp từng bán hơn 2.800 xe Mercedes-Benz năm 2022, chiếm gần 38% thị phần của thương hiệu này tại Việt Nam.

Dù kết quả của Haxaco không phản ánh toàn bộ doanh số Mercedes-Benz, những số liệu trên cho thấy áp lực tiêu thụ mà hãng đang đối mặt.

Ở chiều ngược lại, Lexus ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thương hiệu Nhật Bản bán được 2.252 xe trong năm 2025, tăng 45,1% so với năm trước. Dù giảm đôi chút, nhóm BMW và Mini vẫn đạt 2.063 xe.

Sức ép còn đến từ các thương hiệu Trung Quốc. Những mẫu xe như BYD Sealion 8 giá khoảng 1,6 tỷ đồng hay Lynk & Co 900 giá 3 tỷ đồng sở hữu hệ truyền động điện hóa cùng nhiều trang bị tiện nghi, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng mua xe cao cấp.

Trong bối cảnh đó, việc liên tục bổ sung sản phẩm mới, đặc biệt là các phiên bản điện hóa trên những dòng xe quen thuộc như GLC, E-Class và S-Class, có thể giúp Mercedes-Benz gia tăng sức cạnh tranh và thu hút nhóm khách hàng đang cân nhắc chuyển sang các thương hiệu khác.

Cuộc đua điện hóa xe sang ngày càng quyết liệt

Mercedes-Benz không phải hãng xe sang duy nhất đẩy mạnh điện hóa tại Việt Nam.

BMW đã giới thiệu bộ ba xe thuần điện i4, i7 và iX3 từ năm 2023, đồng thời đầu tư phát triển mạng lưới sạc. Audi cũng mở rộng danh mục với e-tron GT, Q8 e-tron, Q6 e-tron và S6 Sportback e-tron.

Không chỉ Mercedes-Benz, các hãng xe sang như BMW, Audi, Volvo và Lexus cũng đang mở rộng danh mục xe điện hóa, khiến cuộc cạnh tranh tại Việt Nam ngày càng gay gắt. Ảnh: Audi.

Đáng chú ý, Volvo đã đưa plug-in hybrid vào Việt Nam trước Mercedes-Benz nhiều năm, với các mẫu XC60 Recharge, XC90 Recharge và S90 Recharge. Vừa qua, hãng tiếp tục bổ sung 2 mẫu thuần điện EX90 và ES90.

Trong khi đó, Lexus có lợi thế với các dòng hybrid tự sạc, không yêu cầu hạ tầng sạc bên ngoài, đồng thời bắt đầu mở rộng sang xe thuần điện với mẫu ES 500e.

So với các đối thủ, Mercedes-Benz hiện sở hữu danh mục xe điện hóa đa dạng nhất tại Việt Nam với 11 mẫu, trải rộng từ xe thuần điện đến plug-in hybrid, phủ nhiều phân khúc và mức giá. Con số này vượt Volvo (10 mẫu), Lexus (6 mẫu) và bộ đôi BMW - Audi (4 mẫu).

Tuy nhiên, số lượng sản phẩm chưa đủ chứng minh hiệu quả kinh doanh. Khi các hãng xe sang đều có chiến lược điện hóa riêng, khả năng thu hút khách hàng và doanh số thực tế mới quyết định vị thế cạnh tranh.

Lexus bổ sung mẫu sedan thuần điện ES 500e bên cạnh các dòng hybrid, mở rộng danh mục xe điện hóa lên 6 mẫu để cạnh tranh với Mercedes-Benz tại Việt Nam. Ảnh: Lexus.

Với Mercedes-Benz, loạt xe mới không chỉ đánh dấu bước mở rộng công nghệ mà còn có thể là một phần trong nỗ lực cải thiện sức tiêu thụ, duy trì vị thế trước sự tăng trưởng của Lexus, sức cạnh tranh từ BMW và sự xuất hiện của các thương hiệu Trung Quốc.