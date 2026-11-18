Sự suy yếu của sức mua trên thị trường bất động sản quý III nói chung, 9 tháng nói riêng đã khiến kết quả kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp địa ốc rơi vào tình cảnh suy thoái nặng so với cùng kỳ năm trước.

Điểm danh những "đại gia" suy thoái

Thị trường bất động sản quý III/2026 tiếp tục trầm lắng khi thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện. Thống kê của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết trong quý III/2026, toàn thị trường chỉ có 12.520 giao dịch thành công, tỷ lệ hấp thụ đạt 39,3%, đánh dấu quý giảm thứ 3 liên tiếp.

Điều này cũng phản ánh rõ nét qua kết quả bán hàng của nhiều doanh nghiệp bất động sản, kể cả những tập đoàn lớn. Điển hình là Nam Long, trong quý III/2026, tập đoàn này chỉ gia tăng được 647 tỷ đồng doanh số bán hàng (pre-sale), nâng tổng doanh số 9 tháng lên 5.726 tỷ đồng. So với mục tiêu đầy tham vọng 23.460 tỷ đồng, Nam Long mới chỉ hoàn thành được vỏn vẹn 25%.

Đáng chú ý, doanh thu thuần quý III/2026 của nhiều tập đoàn lớn khác thấp hơn đáng kể: Khang Điền chỉ đạt 41 tỷ đồng, giảm 96%; Quốc Cường Gia Lai chỉ 27 tỷ đồng, giảm 76%; Phát Đạt chỉ 24 tỷ đồng, giảm 95%; An Gia chỉ 23 tỷ đồng, giảm 86%; Hải Phát Invest chỉ 12 tỷ đồng, giảm 90%...

Kết quả quý III đã tác động sâu sắc tới thành tích 9 tháng năm 2026 của các doanh nghiệp bất động sản. Thống kê của VietTimes cho thấy, tình trạng suy giảm doanh thu thuần diễn ra rất phổ biến. Những doanh nghiệp giảm mạnh nhất là: Khang Điền (giảm 83%), Phát Đạt (giảm 82%), BV Land (giảm 71%), An Gia (giảm 70%), Quốc Cường Gia Lai (giảm 69%), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (giảm 65%), Becamex Group (giảm 53%), Nam Long (giảm 48%), TTC Land (giảm 39%), Nam Mê Kông (giảm 34%)…

Trên toàn thị trường, chỉ có duy nhất Vinhomes đạt được doanh thu hàng trăm nghìn tỷ đồng (202.586 tỷ đồng); cũng chỉ có 2 doanh nghiệp đạt được doanh thu trên 10.000 tỷ đồng là Sunshine Group (11.910 tỷ đồng) và Novaland (10.216 tỷ đồng).

Số doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ đồng cũng đếm chưa hết các đầu ngón tay: Bluemarq Group - tên cũ là Đất Xanh Group (2.823 tỷ đồng), Becamex Group (2.591 tỷ đồng), SJ Group (2.543 tỷ đồng), Taseco Land (2.486 tỷ đồng), Dịch vụ Hoàng Huy (2.379 tỷ đồng), Nam Long (2.022 tỷ đồng), DIC Group (1.519 tỷ đồng) và Văn Phú Invest (1.284 tỷ đồng). Không chỉ ít về số lượng, quy mô doanh thu của nhóm doanh nghiệp này cũng không lớn, đều dưới 3.000 tỷ đồng, phản ánh sự co hẹp rõ rệt của hoạt động kinh doanh.

Biểu đồ: H.T.

Tương ứng với sự suy giảm của doanh thu là sự thụt lùi về lợi nhuận. Các doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất là: Dịch vụ Hoàng Huy (giảm 93%), BV Land (giảm 79%), Hodeco (giảm 73%), Becamex Group (giảm 61%), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (giảm 60%), Nam Long (giảm 59%), Bluemarq Group (giảm 50%), CIC Group (giảm 47%), Nam Mê Kông (giảm 32%), TTC Land (giảm 20%), Văn Phú Invest (giảm 16%)…

Số doanh nghiệp có lợi nhuận nghìn tỷ đồng rất ít ỏi. Ngoại trừ Vinhomes ở một đẳng cấp riêng (75.059 tỷ đồng) thì "mâm trên" chỉ có 4 cái tên hiện diện: Sunshine Group (4.827 tỷ đồng), Novaland (2.873 tỷ đồng), SJ Group (1.432 tỷ đồng) và Khang Điền (1.267 tỷ đồng).

Phần lớn doanh nghiệp chỉ có lợi nhuận sau thuế trong khoảng 100-00 tỷ đồng như: C.E.O Group (187 tỷ đồng), Nam Long (181 tỷ đồng), Quốc Cường Gia Lai (175 tỷ đồng), Hodeco (165 tỷ đồng), BGI Group (150 tỷ đồng)…

Thậm chí, nhiều doanh nghiệp chỉ lãi vài chục tỷ đồng như: Intresco (86 tỷ đồng), BV Land (68 tỷ đồng), EverLand (65 tỷ đồng), Nam Mê Kông (60 tỷ đồng), Hải Phát Invest (57 tỷ đồng), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (33 tỷ đồng), CIC Group (32 tỷ đồng), TTC Land (27 tỷ đồng)…

Đáng nói, không ít đơn vị báo lãi không nhờ hoạt động kinh doanh chính mà phụ thuộc vào doanh thu tài chính hoặc hoạt động khác, điển hình như: Khang Điền (doanh thu tài chính tăng gấp 32 lần, đạt 916 tỷ đồng), Phát Đạt (doanh thu tài chính tăng gấp 9 lần, đạt 2.091 tỷ đồng), DIC Group (doanh thu tài chính tăng gấp 5 lần, đạt 216 tỷ đồng), An Gia (doanh thu tài chính tăng gấp 3 lần, đạt 255 tỷ đồng), Quốc Cường Gia Lai (lãi khác 242 tỷ đồng)…

Tương lai có sáng hơn?

Dù những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện, ví như lãi suất có biểu hiện giảm, song thị trường bất động sản quý IV/2026 vẫn được nhìn nhận là còn nhiều khó khăn. Đây là lực cản rất lớn, khiến khả năng bứt tốc trong những tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trở nên đầy thách thức.

Thực tế cho thấy, không có nhiều doanh nghiệp có "kho dự trữ" lớn để ghi nhận doanh thu trong quý IV/2026 hay các quý tiếp theo. Quy mô người mua trả tiền trước ngắn hạn lớn nhất thị trường thuộc về Vinhomes (125.461 tỷ đồng, tăng), tiếp đó là Sunshine Group (32.098 tỷ đồng), Novaland (23.446 tỷ đồng).

Xếp sau những "gã khổng lồ" này là: Bluemarq Group (9.056 tỷ đồng), Phát Đạt (5.811 tỷ đồng), Taseco Land (5.025 tỷ đồng), An Gia (3.623 tỷ đồng), Nam Long (3.191 tỷ đồng), DIC Group (2.464 tỷ đồng), Khang Điền (1.864 tỷ đồng)…

Còn lại, hầu hết doanh nghiệp chỉ có từ 100-200 tỷ đồng, thậm chí vài chục tỷ đồng.

Điều đáng nói hơn nữa là số doanh nghiệp tăng trưởng quy mô người mua trả tiền trước ngắn hạn khá ít, gồm: An Gia (tăng 32 lần), Phát Đạt (tăng 24 lần), Khang Điền (tăng 2,8 lần), Taseco Land (tăng 2 lần), Bluemarq Group (tăng 46%), Vinhomes (tăng 43%), Sunshine (tăng 31%), Nam Long (tăng 23%)…

Trong khi đó, có nhiều doanh nghiệp thể hiện sự suy giảm như: SJ Group (giảm 97%), Quốc Cường Gia Lai (giảm 95%), DIC Group (giảm 19%), Becamex Group (giảm 17%), TTC Land (giảm 10%), C.E.O Group (giảm 7%)…

Điều này cho thấy thị trường đang trong trạng thái phân hoá rất sâu sắc giữa nhóm doanh nghiệp dẫn đầu và phần còn lại. Trong khi các doanh nghiệp lớn, nhờ lợi thế quy mô vượt trội, có điều kiện gia tăng nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng thì các đơn vị nhỏ bé sẽ ngày càng chật vật, nhất là trong bối cảnh thị trường không thuận lợi và chi phí ngày càng lên cao. Điều này củng cố thêm cho xu hướng tập trung hoá đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn trên thị trường bất động sản Việt Nam, mà trong đó Vinhomes là doanh nghiệp dẫn đầu.