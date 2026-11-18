Chỉ hơn hai tháng sau khi thành lập, Công ty AVES của ông Nguyễn Văn Thanh - cựu Tổng giám đốc Green SM - công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm R&D.

Ngày 18/11, CTCP Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES (AVES) vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng để phát triển Tổ hợp sản xuất xe máy điện, Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Theo doanh nghiệp này, đây là một trong những dự án đầu tư trọng điểm trong giai đoạn đầu hoạt động, nhằm phát triển năng lực sản xuất, nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị cho kế hoạch thương mại hóa các dòng xe điện mang thương hiệu AVES từ năm 2027.

Đầu tư hệ thống sản xuất xe điện công suất 300.000 xe/năm

Tổ hợp sản xuất tại Hưng Yên được AVES phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực R&D sản phẩm, văn phòng kỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ.

Theo kế hoạch, nhà máy có công suất thiết kế 300.000 xe/năm, tập trung vào 3 nhóm sản phẩm gồm xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện.

Doanh nghiệp này cho biết sẽ đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị sản xuất và quy trình kiểm soát chất lượng, hướng đến đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và độ ổn định của sản phẩm. Các công đoạn sản xuất được tổ chức đồng bộ với những khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng trước khi xuất xưởng.

Tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của AVES. Ảnh: AVES.

Hệ thống sản xuất được định hướng đầu tư máy móc, trang thiết bị và quy trình kiểm soát chất lượng hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, độ an toàn và tính ổn định của sản phẩm.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ đi vào vận hành trong quý II/2027, phục vụ việc sản xuất và thương mại hóa các dòng xe điện đầu tiên của AVES trong năm 2027.

Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, doanh nghiệp đang chuẩn bị hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật cho giai đoạn vận hành.

Phát triển Trung tâm R&D tại Hưng Yên

Bên cạnh nhà máy sản xuất, AVES cũng công bố đầu tư trung tâm R&D tại cùng tổ hợp ở Hưng Yên. Trung tâm này dự kiến quy tụ hơn 50 kỹ sư, chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Theo AVES, trung tâm sẽ nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng xe điện, từ kết cấu khung, hệ thống động lực, bộ điều khiển đến phần mềm và các tính năng kết nối. Doanh nghiệp đặt mục tiêu từng bước chủ động trong thiết kế, phát triển sản phẩm và ứng dụng công nghệ trên các dòng xe.

Trung tâm R&D AVES. Ảnh: AVES.

Chia sẻ về kế hoạch đầu tư, ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES, cho biết: “Ngay từ khi thành lập AVES, chúng tôi đã xác định nghiên cứu, phát triển và sản xuất phải được đầu tư song song. Để tạo ra những sản phẩm tốt và có khả năng cạnh tranh lâu dài, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào khâu thương mại mà cần chủ động trong phát triển sản phẩm, hiểu rõ công nghệ và quy trình sản xuất. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 250 tỷ đồng lần này là bước đi quan trọng trong kế hoạch dài hạn của AVES. Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu xe điện Việt Nam có sản phẩm chất lượng, công nghệ riêng và đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.”

Được thành lập ngày 09/9/2026, AVES triển khai kế hoạch đầu tư vào hệ thống sản xuất và R&D chỉ hơn hai tháng sau khi thành lập. Doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đội ngũ nhân sự và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa những dòng xe điện đầu tiên ra thị trường trong năm 2027.

Người đứng đầu của AVES là ông Nguyễn Văn Thanh – người từng được biết đến là cựu CEO của Green SM.

Trong cơ cấu cổ đông ban đầu, ông Thanh góp 85% trong tổng vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Ông Lê Hoàng Long góp 3 tỷ đồng (10% vốn), ông Triệu Tuyên Hoàng góp 1,5 tỷ đồng (5% vốn). Theo cập nhật mới nhất, AVES đã tăng vốn lên hơn 59 tỷ đồng.

AVES cho biết doanh nghiệp xác định 3 mảng hoạt động gồm xe điện thông minh, năng lượng tái tạo và thiết bị thông minh IoT.

“AVES ra đời với mong muốn đưa công nghệ Việt vào những sản phẩm thiết thực cho cuộc sống, bắt đầu từ các giải pháp di chuyển thông minh, xanh và phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng”, công ty viết trên fanpage.