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Giá vàng hôm nay 5/8 tăng 500.000 đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 5/8 tăng 22 USD/ounce so với sáng 4/8. So với tuần trước, giá kim loại quý hiện cao hơn khoảng 38 USD/ounce. 

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 5/8 giao dịch ở mức khoảng 4.078 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với mức 4.056 USD/ounce ghi nhận sáng 4/8. Sau nhịp giảm trước đó, giá vàng đã phục hồi trở lại và tiến sát mốc 4.080 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.460 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng. So với sáng 4/8, giá vàng thế giới tăng khoảng 500.000 đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 5/8 phục hồi lên mốc 4.078 USD/ounce sau nhịp điều chỉnh trước đó. Ảnh: Unsplash.

So với tuần trước, khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.040 USD/ounce, giá kim loại quý hiện cao hơn khoảng 38 USD/ounce. Trong vòng 30 ngày, giá vàng giảm 112 USD/ounce, tương đương 2,7%.

Đà tăng sáng nay chủ yếu đến từ việc tâm lý thị trường bớt căng thẳng hơn sau khi giá dầu hạ nhiệt, qua đó làm giảm lo ngại về lạm phát và khả năng Fed phải duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Theo Reuters, nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang các dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về hướng đi lãi suất. Đây tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối giá vàng trong ngắn hạn.

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