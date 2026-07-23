Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC giảm 5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên trên 4.120 USD/ounce trong phiên sáng 23/7, trong khi giá vàng miếng SJC bất ngờ lao dốc, giảm tới 8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng SJC giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Sáng 23/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. So với sáng 22/7, giá vàng miếng giảm 8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán được nới lên 6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu tiếp tục có sự phân hóa. SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135-141 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 137-142 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn trơn 9999 ở mức 137,5-143 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong ba thương hiệu, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 1 triệu đồng/lượng và cao hơn SJC 2 triệu đồng/lượng.

Biến động của thị trường vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh vừa qua Công an tỉnh Thanh Hóa công bố tiếp kết quả điều tra Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia mở rộng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam và khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Từ chứng cứ thu thập được của cơ quan chức năng bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Vàng thế giới tăng vượt mốc 4.100 USD/ounce

Trái với diễn biến lao dốc của vàng trong nước, vàng thế giới lại tăng mạnh trở lại. Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/7 giao dịch ở mức 4.123 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với sáng 22/7. Kim loại quý tiếp tục nối dài đà tăng và vượt ngưỡng 4.120 USD/ounce, khi nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro tiếp tục gia tăng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.500 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Với mức tăng khoảng 50 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên trên 4.120 USD/ounce trong phiên sáng 23/7. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.000 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 123 USD/ounce, tương đương hơn 3%. Tuy nhiên, tính trong vòng 30 ngày, giá vàng vẫn giảm 1,44%, tương đương khoảng 59 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi các diễn biến địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian tới cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục duy trì ở vùng cao nếu nhu cầu trú ẩn vẫn ở mức mạnh. Tuy nhiên, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định xu hướng của thị trường vàng.