Từ ly sữa đến cơ hội phát triển: Hành trình vun đắp tương lai trẻ em Việt của Vinamilk

Trước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng thiết thực cho trẻ em địa phương, chương trình còn tạo cơ hội để các em được vui chơi, vận động, khám phá tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ tương lai.

Hoạt động nối dài hành trình gần hai thập kỷ của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam nhằm lan tỏa cơ hội tiếp cận dinh dưỡng cho trẻ em cả nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

Ngày hội của những ước mơ

Sáng 2/8, sân Trường Tiểu học An Hiệp - điểm trường Gan Reo (xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) trở nên rộn ràng khi hơn 500 học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn xã cùng tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức.

Toàn cảnh Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức tại Hiệp Thạnh, Lâm Đồng hôm 2/8. Ảnh: Hải An.

Tại sự kiện, hơn 20.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk ADM đã được trao tặng cho học sinh trên địa bàn, góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng chất lượng cho các em trong năm học mới. Trong Sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM có chứa 23 dưỡng chất thiết yếu, cần cho sự phát triển của trẻ, gồm vitamin A, DHA, canxi, vitamin D3, kẽm, selen và nhiều dưỡng chất quan trọng khác, hỗ trợ trẻ phát triển thể chất, tăng cường đề kháng và học tập hiệu quả hơn.

Ngoài ra, ba mẹ có thể yên tâm hơn khi lựa chọn sữa ADM cho con vì sản phẩm đã vượt qua hơn 400 tiêu chí kiểm định khắt khe về điều kiện sản xuất (bao gồm kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu…) và chất lượng sản phẩm (bao gồm không dư lượng kim loại nặng, không dư lượng siêu vi nhựa…) để đạt chứng nhận uy tín về an toàn và tinh khiết của Clean Label Project - tổ chức kiểm nghiệm độc lập từ Mỹ.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai từ năm 2008, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận dinh dưỡng và góp phần tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ em trên khắp cả nước.

Đại diện Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại Vinamilk (bên trái) và ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - trao bảng tượng trưng các phần quà thiết thực cho đại diện Trường Tiểu học An Hiệp, xã Hiệp Thạnh. Ảnh: Hải An.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và điều kiện phát triển giữa các vùng còn khác biệt, việc tạo thêm cơ hội để trẻ em tiếp cận đầy đủ hơn với dinh dưỡng, giáo dục và các hoạt động phát triển toàn diện luôn là mối quan tâm của gia đình, nhà trường cũng như chính quyền địa phương xã Hiệp Thạnh. Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của cộng đồng - trong đó có Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam - càng thêm có ý nghĩa.

“Những hộp sữa được trao hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, sự chia sẻ, trách nhiệm của cộng đồng với thế hệ trẻ. Sự hỗ trợ quý báu này sẽ góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, tiếp thêm nguồn lực để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện”, ông Nguyễn Quang Hiệp - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng - chia sẻ tại sự kiện.

Từ trái sang: ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và ông Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thạnh trao tặng những phần học bổng Vinamilk đến cho các em học sinh Trường Tiểu học An Hiệp. Ảnh: Hải An.

Từ trái sang: ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinamilk; bà Bùi Thị Hương - Giám đốc điều hành Vinamilk và ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Hiệp Thạnh trao tặng những phần học bổng Vinamilk đến cho các em học sinh Trường Tiểu học An Hiệp. Ảnh: Hải An.

Đại diện Vinamilk, bà Bùi Thị Hương - Giám đốc điều hành trao tặng những phần học bổng đến cho các em học sinh Trường Tiểu học An Hiệp. Ảnh: Hải An.

Bên cạnh những phần quà thiết thực, điểm khác biệt của Ngày hội Vươn cao Việt Nam năm nay còn nằm ở cách thiết kế các hoạt động để mỗi em nhỏ đều có cơ hội trải nghiệm, khám phá và phát triển. Các em được tham gia nhiều khu vực tương tác với các chủ đề như Dinh dưỡng vững vàng, Trí tuệ vươn cao, Vận động bật cao, Ước mơ bay cao... Tại đây, các em được thử thách bản thân qua các trò chơi vận động, tìm hiểu những kiến thức bổ ích và chia sẻ những ước mơ của mình về tương lai.

Các bé hào hứng tham gia các trò chơi vận động, tìm hiểu kiến thức bổ ích trong khuôn viên ngày hội. Ảnh: Hải An.

Đặc biệt, các em còn được nhìn thấy chính mình trong những ước mơ tương lai thông qua hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Từ những bức ảnh được chụp tại chương trình, hình ảnh các em trong trang phục của nghề nghiệp mơ ước đã được tái hiện sinh động. Nhiều em không giấu được sự thích thú khi lần đầu nhìn thấy "phiên bản tương lai" của chính mình.

“Con thích ngày hội hôm nay lắm. Con được múa hát, thả bóng bay và vui chơi với các bạn. Con bất ngờ nhất là được nhìn thấy hình ảnh mình làm bác sĩ trong tương lai. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ thật”, em Lê Trần Khánh An - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học An Hiệp chia sẻ.

Các em học sinh hào hứng viết ước mơ, chụp ảnh và chờ khoảnh khắc nhìn thấy mình trong trang phục nghề nghiệp mơ ước. Ảnh: Hải An.

Đại diện Vinamilk, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinamilk - cho biết, cơ hội được lớn lên khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có thêm niềm tin vào tương lai cũng là điều mà doanh nghiệp muốn trao cho các em trong hành trình gần hai thập kỷ triển khai Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

"Song song với việc trao đi nguồn dinh dưỡng chất lượng, chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng tạo thêm nhiều cơ hội để trẻ em được chăm sóc tốt hơn, phát triển toàn diện hơn và tự tin hơn trên hành trình trưởng thành. Khi một đứa trẻ có nền tảng tốt về dinh dưỡng, được học tập trong điều kiện thuận lợi hơn và được khuyến khích theo đuổi những ước mơ của mình, các em sẽ có thêm cơ hội để vươn xa trong tương lai”, ông Phúc bày tỏ.

Những trái bóng bay mang theo ước mơ của các em nhỏ cùng bay cao, như lời gửi gắm về một tương lai đầy hy vọng và khát vọng vươn xa. Ảnh: Hải An.

Gần hai thập kỷ vun đắp niềm tin vào tương lai cho trẻ em Việt Nam

Ra đời từ năm 2008 dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và sự đồng hành của Vinamilk, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được xây dựng với mong muốn lan tỏa cơ hội tiếp cận dinh dưỡng, góp phần tạo nền tảng để trẻ em phát triển khỏe mạnh, tự tin và vững vàng hơn trên hành trình tương lai.

Sau gần 20 năm triển khai, chương trình đã đến với tất cả tỉnh, thành trên cả nước, trao hơn 43 triệu sản phẩm dinh dưỡng, với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng cho hơn 550.000 trẻ em Việt Nam. Riêng trong năm 2026, Vinamilk đã cam kết trao tặng 500.000 hộp sữa, trị giá 3,5 tỷ đồng, cho khoảng 11.000 trẻ em khắp mọi miền đất nước.

Sau 19 năm, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao hơn 43 triệu sản phẩm dinh dưỡng đến với hơn 550.000 trẻ em Việt Nam. Ảnh: Hải An.

Phía sau những con số ấy là câu chuyện về một hành trình chăm sóc được duy trì bền bỉ qua nhiều thế hệ. Từ những điểm trường miền núi phía Bắc, các xã vùng sâu vùng xa, khu vực ven biển, hải đảo đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chương trình được triển khai liên tục với niềm tin nhất quán rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội phát triển tốt hơn. Hành trình bền bỉ ấy vừa được ghi nhận bằng Bằng khen của Bộ Y tế tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "50 năm - Phụng sự khát vọng Việt" của Vinamilk.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinamilk - đón nhận Bằng khen của Bộ Y tế từ Bộ trưởng Đào Hồng Lan tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "50 năm - Phụng sự khát vọng Việt". Ảnh: Minh Anh.

Hơn cả một hành trình phụng sự cộng đồng có sức lan tỏa rộng khắp, ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết, giá trị lớn nhất mà chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam mang lại chính là tạo điều kiện để trẻ em được quan tâm, chăm sóc và được tiếp thêm động lực trên hành trình trưởng thành.

“Khởi đầu từ mong muốn mọi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày, trong gần hai thập kỷ đã có một chương trình bền bỉ kiên trì mang sữa đến với trẻ em trên mọi miền Tổ quốc, có thể nói đây là một chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em được thực hiện trong thời gian dài và trên quy mô lớn, mang đến niềm vui uống sữa cho trẻ em tiếp sức cho những ước mơ vươn cao”, ông Hải nhận định.

Gần hai thập kỷ qua, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam không chỉ mang những hộp sữa đến với trẻ em trên mọi miền đất nước mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dinh dưỡng giữa các vùng miền. Bởi để một đất nước vững mạnh và hùng cường trong tương lai, điều quan trọng là tạo nền tảng để các em được lớn lên khỏe mạnh, tự tin và phát triển toàn diện. Đó cũng chính là cách Vinamilk bền bỉ hiện thực hóa sứ mệnh "Phụng sự khát vọng Việt" trong suốt 50 năm qua.