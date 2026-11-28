Giá vàng thế giới sáng 28/11 giao dịch ở mức 3.653 USD/ounce, quy đổi khoảng 114,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước 21,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng, DOJI điều chỉnh mạnh

Sáng 28/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 131-136 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129,5-136 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 6,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 27/11, giá vàng miếng tại SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tại DOJI, giá mua vào và bán ra cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 27/11, giá vàng nhẫn tại SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại cả ba doanh nghiệp đều ở mức 5 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 135,8 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt 3.650 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 28/11 giao dịch ở mức 3.653 USD/ounce, tăng 85 USD/ounce so với mức 3.568 USD/ounce sáng 27/11, đánh dấu nhịp phục hồi mạnh, vượt ngưỡng 3.650 USD/ounce sau những phiên biến động liên tục.

Quy đổi theo tỷ giá 26.030 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 114,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,8 triệu đồng/lượng so với mức 111,9 triệu đồng/lượng của sáng 27/11.

Giá vàng thế giới sáng 28/11 tăng lên 3.653 USD/ounce, cao hơn 85 USD/ounce so với sáng 27/11. Ảnh: Getty.

So với cuối tuần trước, khi giá vàng ở mức 3.538 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn 115 USD/ounce, tương đương 3,3%. Tuy nhiên, trong vòng 30 ngày, Goldprice vẫn ghi nhận giá vàng giảm 450 USD/ounce, tương đương 11,2%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang phục hồi sau đợt giảm mạnh trong tháng 11. Chuyên gia phân tích thị trường Zain Vawda của Audacity Capital nhận định giá vàng cần 2 điều kiện để phục hồi bền vững: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất và đồng USD suy yếu.

Nếu chưa xuất hiện những thay đổi này, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực khi tiến lên vùng 3.750-3.800 USD/ounce.