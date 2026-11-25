Ghế lãnh đạo cấp cao tại nhiều ngân hàng có sự thay đổi trong những tháng cuối năm. Từ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) đến tổng giám đốc, hàng loạt vị trí chủ chốt được thay thế, điều chuyển hoặc sắp xếp lại.

Ngày 24/11, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố thay đổi nhân sự tại HĐQT và ban điều hành. Ông Lê Văn Tần, thành viên HĐQT, được bầu làm phó chủ tịch HĐQT từ ngày 23/11, đồng thời được lựa chọn đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ ngày 25/11, với thời hạn bổ nhiệm 2 năm, sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Quốc Long thôi giữ chức tổng giám đốc từ ngày 25/11, sau khi kết thúc nhiệm kỳ bổ nhiệm 3 năm. Ông Long rời vị trí điều hành sau 21 năm gắn bó với SeABank.

Động thái này tiếp nối quá trình chuyển giao nhân sự tại SeABank từ tháng 10. Ngày 22/10, ông Lê Văn Tần từ nhiệm chức chủ tịch HĐQT, nhường vị trí này cho bà Trần Thị Thanh Thủy. Như vậy, chỉ trong hơn một tháng, SeABank đã thay đổi nhân sự ở cả hai vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Cũng trong ngày 23/11, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương làm quyền tổng giám đốc, thay ông Vũ Quốc Khánh. Ông Khánh thôi điều hành và chuyển sang làm cố vấn cấp cao HĐQT. Bà Hương sinh năm 1983, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thị trường vốn.

Tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), ông Nguyễn Hoàng Nam, Thành viên HĐQT, được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc từ ngày 21/11. Ông Nam từng giữ vị trí tổng giám đốc ngân hàng từ năm 2016.

Một thay đổi khác diễn ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Ngày 23/11, NHNN công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến, Tổng giám đốc SCB, giữ chức chủ tịch HĐQT, thay ông Phan Đình Điền được điều động về Agribank.

Ông Tiến từng công tác tại BIDV, sau đó được NHNN chỉ định tham gia HĐQT SCB từ năm 2022, khi ngân hàng này bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt. Việc thay đổi người đứng đầu HĐQT diễn ra trong bối cảnh SCB đã hơn 4 năm nằm dưới sự kiểm soát đặc biệt của NHNN, khi ngân hàng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ổn định hoạt động và tái cơ cấu dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.

Trước đó, từ giữa tháng 9, nhiều ngân hàng khác cũng ghi nhận thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất.

Những gương mặt mới được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo ngân hàng từ tháng 9. Ảnh: N.M

Tại Sacombank, bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc từ ngày 2/11, thay ông Loic Faussier. Ông Faussier thôi chức sau khoảng 4 tháng đảm nhiệm vị trí này và chuyển sang làm cố vấn cấp cao HĐQT.

Vietbank bổ nhiệm ông Chester Gorski làm quyền tổng giám đốc từ ngày 29/9. Trước đó, ông Gorski là phó tổng giám đốc ngân hàng. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ và vận hành tại Mỹ và Việt Nam.

Cuối tháng 10, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bổ nhiệm ông Dương Đức Hùng làm tổng giám đốc, thay ông Chris Shayan. Ông Shayan được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc từ ngày 1/6/2026, sau đó chuyển sang phụ trách lĩnh vực chuyển đổi, số hóa và phát triển kinh doanh bán lẻ.

Ở nhóm ngân hàng nước ngoài, Shinhan Bank Việt Nam cũng bổ nhiệm ông Ryu Je Eun làm tổng giám đốc từ tháng 9/2026. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, từng tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh tại các thị trường toàn cầu và có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam.

Tính từ giữa tháng 9 đến ngày 25/11/2026, ít nhất 8 ngân hàng gồm SeABank, LPBank, PVcomBank, SCB, Sacombank, Vietbank, OCB và Shinhan Bank Việt Nam đã công bố thay đổi nhân sự ở các vị trí lãnh đạo cấp cao.

Phía sau những cuộc "thay tướng"

Các quyết định thay đổi nhân sự tại ngân hàng thời gian qua không cùng xuất phát từ một nguyên nhân. Tại LPBank, bà Vũ Nam Hương được bổ nhiệm trong giai đoạn ngân hàng triển khai chiến lược 2026-2030, với bán lẻ là một trong những động lực tăng trưởng dài hạn. OCB cũng kỳ vọng tổng giám đốc mới sẽ củng cố năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trường hợp Sacombank có diễn biến đáng chú ý hơn. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đề án tái cơ cấu. Đây là lần thứ ba ngân hàng bổ nhiệm quyền tổng giám đốc trong vòng một năm. Khác với những thay đổi nhân sự gắn với chiến lược phát triển, việc liên tiếp thay người điều hành tại Sacombank diễn ra khi ngân hàng vẫn đang phải xử lý những vấn đề tồn đọng từ quá trình tái cơ cấu.

Ở một hướng khác, Vietbank lựa chọn nhân sự có kinh nghiệm về công nghệ và vận hành. Ông Chester Gorski được kỳ vọng thúc đẩy chuyển đổi, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Shinhan Bank Việt Nam cũng hướng tới mở rộng nhóm khách hàng doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và khách hàng cá nhân, song song với đẩy mạnh số hóa, tài chính bền vững và kết nối hoạt động kinh doanh quốc tế với thị trường Việt Nam.