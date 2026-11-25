Giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Sáng 25/11, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 24/11, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 127,3-133,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 24/11, giá vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, xuống dưới 3.600 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 25/11 giao dịch ở mức 3.554 USD/ounce, giảm 80 USD/ounce so với mức 3.634 USD/ounce của sáng 24/11. Kim loại quý quay đầu giảm mạnh, đánh mất ngưỡng 3.600 USD/ounce sau 2 phiên phục hồi liên tiếp.

Quy đổi theo tỷ giá 25.990 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 111,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,5 triệu đồng/lượng so với mức 113,9 triệu đồng/lượng của sáng 24/11.

Giá vàng thế giới sáng 25/11 giảm xuống 3.554 USD/ounce, thấp hơn 80 USD/ounce so với sáng 24/11. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 3.848 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 294 USD/ounce, tương đương 7,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 373 USD/ounce, tương đương 9,27%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới vẫn thiếu ổn định. Việc nhanh chóng đánh mất ngưỡng 3.600 USD/ounce cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu.

Dù đã có những phiên phục hồi, giá vàng vẫn thấp hơn đáng kể so với tuần trước. Nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động mạnh của thị trường, đặc biệt khi xu hướng ngắn hạn chưa cho thấy sự ổn định.