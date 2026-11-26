Từng ghi nhận kỷ lục khai thác 47 máy bay, giờ đây hãng hàng không Bamboo Airways không còn ghi nhận chiếc tàu bay nào trên bản đồ hàng không dân dụng.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 25/11/2026 trên trang theo dõi hàng không PlaneSpotter, hãng bay Bamboo Airways hiện không còn vận hành tàu bay nào. Trang này ghi nhận hãng đã ngừng khai thác từ ngày 6/11/2026.

PlaneSpotter ghi nhận hãng bay Bamboo Airways hiện không còn vận hành tàu bay nào. Ảnh: PlaneSpotter.

Cũng theo dữ liệu được thống kê, chuyến bay gần nhất mà hãng hàng không thương hiệu cây tre này cất cánh vào ngày 6/11, mang số hiệu VN-A227. Chuyến bay này xuất phát từ sân bay quốc tế Ma Cao (MFM) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng (DAD).

Bên cạnh đó, trong danh sách các hãng hàng không khai thác theo lịch bay mùa Đông 2026 do Cục Hàng không Việt Nam công bố, cũng không có tên Bamboo Airways.

Cũng tại thời điểm 16h30 ngày 26/11, VietTimes ghi nhận website chính thức của hãng hàng không Bamboo Airways báo lỗi không truy cập được.

Ảnh chụp màn hình.

Bamboo Airways thành lập năm 2017. Thời điểm đó Bamboo Airways mang theo nhiều tham vọng lớn lao, và được định vị sẽ trở thành hãng hàng không Hybrid đầu tiên tại Việt Nam, lai giữa hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ. Tháng 1/2019, Bamboo Airways chính thức cất cánh.

Trong gần 6 năm hiện diện trên bầu trời Việt, không thể phủ nhận những thành quả mà hãng bay cây tre này đã làm được. Công ty gần như dẫn đầu toàn ngành hàng không về tỷ lệ cất cánh đúng giờ (OTP), vượt qua cả Vietnam Airlines. Bên cạnh đó, số lượng chuyến bay cất cánh năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ngay trong năm đầu cất cánh 2019, Bamboo Airways ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.494 tỷ đồng, lỗ gộp 1.132 tỷ. Nhờ có doanh thu hoạt động tài chính 1.820 tỷ, Bamboo thoát khỏi lỗ ròng và còn báo lãi sau thuế 242 tỷ.

Năm 2020 công ty tiếp tục lãi ròng nhờ doanh thu hoạt động tài chính. Thậm chí sang năm 2021, ông Trịnh Văn Quyết – khi đó là Chủ tịch HĐQT còn cho biết Bamboo Airways sẽ IPO ở Mỹ với vốn hóa lên tới 4 tỷ USD.

Ảnh: Bamboo Airways.

Tuy nhiên đến năm 2021 Bamboo Airways ghi nhận lỗ sau thuế 2.281 tỷ đồng do khoản doanh thu tài chính không đủ bù đắp, chưa kể đây là năm đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam – khiến cho ngành hàng không gần như tê liệt.

Năm 2022 được coi là năm chấn động nhất của Bamboo Airways khi nhận được tin: Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 29/3/2022 về tội thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Năm đó, công ty lỗ sau thuế hơn 17.600 tỷ đồng.

Và cũng kể từ đây, hãng hàng không liên tục đối diện với hàng loạt cú sốc khác. Sau khi FLC dần dần rút vốn, Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh chính thức thế chân tại Bamboo. Ông Lê Thái Sâm - từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng đã chính thức ngồi ghế Chủ tịch tại đây.

Mặc dù đã nỗ lực tái cấu trúc nhưng sau nhiều năm, tình hình vẫn chưa khả quan. Giờ đây, hãng bay này đã không còn ghi nhận tàu bay nào so với thời đỉnh cao 47 chiếc.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Như vậy, tổng số máy bay của Vietjet và Vietnam Airlines sở hữu chiếm 77% tổng số máy bay mang quốc tịch Việt Nam.

Tính đến hết 30/9/2026, Bamboo Airways còn nợ 441 tỷ đồng tiền thuế. Khoản công nợ với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng và được xác định là không có khả năng thu hồi.

Khó khăn tài chính còn ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 9/2026, Bamboo Airways chậm đóng tổng cộng 48 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với thời gian nợ 30 tháng. Tình trạng này ảnh hưởng đến quyền lợi của 318 lao động trong nước. Ngoài ra, hãng còn nợ hơn 33 triệu đồng tiền bảo hiểm của một lao động nước ngoài trong 9 tháng.

Liên quan đến tình trạng chậm trả lương và nợ bảo hiểm kéo dài, cuối tháng 10/2026, tập thể người lao động tại CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã ký đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng.

Trong đơn, người lao động phản ánh hãng liên tục chậm thanh toán lương qua nhiều kỳ, bắt đầu từ giữa năm 2026 và vẫn tiếp diễn tại thời điểm lập đơn. Việc thu nhập bị gián đoạn khiến họ gặp khó khăn trong trang trải sinh hoạt, thực hiện các nghĩa vụ tài chính và chăm lo cho gia đình.