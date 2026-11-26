Sau giai đoạn khó khăn vì tranh chấp với Amazon, Gilimex lên kế hoạch tái định vị thương hiệu, đồng thời trình cổ đông phương án đầu tư tối đa 200 tỷ đồng để thâu tóm doanh nghiệp chuyên may hàng gia dụng.

Gilimex muốn đổi tên sau tranh chấp kéo dài với Amazon

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex – Mã: GIL) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 15/12/2026 tại TP HCM.

Tại kỳ họp lần này, HĐQT trình cổ đông xem xét hai nội dung trọng tâm liên quan đến tái định vị thương hiệu và mở rộng năng lực sản xuất thông qua hoạt động mua bán sáp nhập.

Cụ thể, HĐQT Gilimex muốn đề xuất thông qua chủ trương đổi mới tên gọi công ty cùng hệ thống nhận diện thương hiệu, bao gồm cả tên tiếng Việt và tên tiếng Anh. Doanh nghiệp đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định tên gọi mới, định hướng và phương án triển khai bộ nhận diện thương hiệu trên cơ sở chủ trương đã được đại hội thông qua.

Song song với kế hoạch đổi tên, HĐQT Gilimex sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Gia Bảo Hồng Ngự với tổng mức đầu tư tối đa 200 tỷ đồng.

Hình thức đầu tư là nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn điều lệ từ các cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp này.

Theo thông tin từ Gilimex, Công ty cổ phần Gia Bảo Hồng Ngự có thế mạnh trong lĩnh vực may hàng gia dụng, hiện sở hữu quy mô sản xuất khoảng 23 chuyền may và dự kiến nâng lên khoảng 30 chuyền trong năm 2027.

Gilimex cho biết, việc đầu tư vào Công ty Hồng Ngự phù hợp với định hướng mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường của Gilimex. Đồng thời, thương vụ này còn tạo điều kiện để công ty chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, đáp ứng nhu cầu đơn hàng và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ảnh minh họa: Gilimex.

Tranh chấp kéo dài giữa Gilimex và Amazon

Gilimex được thành lập vào năm 1982, từng được xem là ông lớn trong ngành may mặc. Trong giai đoạn kể từ khi lên sàn chứng khoán đến 2022, doanh thu công ty tăng trưởng đều đặn, dao động trong khoảng 2.000 – 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên cuối năm 2022, Gilimex khởi kiện Amazon - đối tác đặt hàng lớn nhất của Công ty (chiếm 80% doanh thu) để đòi bồi thường 280 triệu USD, tương đương 7.100 tỷ đồng.

Gilimex cáo buộc Amazon “làm thương mại không công bằng”, vi phạm hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Đối tác Mỹ đã đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng khiến Gilimex gặp tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô, do trước đó đã đầu tư quá mạnh để phục vụ khách hàng này.

Trong khi đó, Amazon luôn phủ nhận các cáo buộc và liên tục đặt nghi vấn về tính xác thực của các chứng cứ do nguyên đơn cung cấp.

Việc cắt giảm đơn hàng đột ngột đã đẩy Gilimex vào thế khó. Trong hai năm 2023 và 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty bình quân chỉ đạt gần 30 tỷ đồng mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước. Sang năm 2025, dù lợi nhuận có cải thiện nhẹ, doanh thu của doanh nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp.

Liên quan đến tranh chấp với đối tác Mỹ, vụ kiện cáo này đã kéo dài 4 năm.

Hồi tháng 7/2026, Tòa án Quận liên bang Mỹ khu vực Nam New York mới có quyết định bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong vụ án giữa Gilimex và Amazon. Thời điểm đó, Gilimex nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Mục tiêu kinh doanh cả năm còn nhiều áp lực

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Gilimex ghi nhận sự phục hồi rõ rệt cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 329 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ mức 8,6% lên 26,4%, giúp lợi nhuận gộp tăng 408%, tương ứng tăng lên mức 87 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh quý III tiếp tục được hỗ trợ nhờ doanh nghiệp tiết giảm đồng loạt các khoản chi phí vận hành. Cả quý Gilimex lãi sau thuế 30 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 33 tỷ đồng trong quý III/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Gilimex đạt doanh thu 776 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 52 tỷ đồng, chuyển sang có lãi so với khoản lỗ 102 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Bất chấp đà phục hồi sau ba quý, tiến độ thực hiện mục tiêu kinh doanh cả năm của doanh nghiệp vẫn còn nhiều áp lực trong quý cuối năm.

Năm 2026, Gilimex đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Với kết quả lũy kế 9 tháng, công ty mới hoàn thành khoảng 48% chỉ tiêu doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm.