Giá vàng thế giới sáng 26/11 tăng lên 3.576 USD/ounce, cao hơn 22 USD/ounce so với sáng 25/11, quy đổi 112,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 26/11 giao dịch ở mức 3.576 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với mức 3.554 USD/ounce của sáng 25/11. Kim loại quý phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó, nhưng vẫn chưa trở lại ngưỡng 3.600 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 112,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 800.000 đồng/lượng so với mức 111,4 triệu đồng/lượng của sáng 25/11.

Giá vàng thế giới sáng 26/11 tăng lên 3.576 USD/ounce, cao hơn 22 USD/ounce so với sáng 25/11. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 3.737 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 161 USD/ounce, tương đương 4,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 499 USD/ounce, tương đương 12,28%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới vẫn biến động mạnh sau đợt giảm sâu trong tuần trước. Biên độ biến động lớn trong những phiên gần đây cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa ổn định, nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch.

Giá vàng trong nước sáng 26/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 26/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,5-134,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 127,9-133,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 133,9 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 400.000 đồng/lượng.