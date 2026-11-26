Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2) là một trong 4 doanh nghiệp tư vấn điện thuộc Tập đoàn EVN. Tỷ lệ sở hữu nhà nước tại đây là 51,33% vốn.

TV2 sắp chia cổ tức, hơn một nửa chảy về Tập đoàn EVN

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) vừa thông báo thời gian chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% tiền mặt, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/12, tương ứng ngày đăng ký cuối cùng là 8/12. Thời gian thanh toán dự kiến vào 25/12.

Với gần 67,53 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TV2 cần chi gần 68 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Trong cơ cấu cổ đông của TV2, doanh nghiệp chỉ có một cổ đông lớn là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cổ đông Nhà nước, đang nắm giữ hơn 34,6 triệu cổ phiếu, tương đương 51,33% vốn. Phần còn lại gồm gần 32,9 triệu cổ phiếu, chiếm 48,67%, thuộc về 4.341 cổ đông khác, theo thông tin tại báo cáo thường niên năm 2025.

Như vậy trong đợt chia cổ tức sắp tới, EVN sẽ nhận về khoảng 35 tỷ đồng.

Ngoài EVN, các lãnh đạo của TV2 cũng đang nắm giữ hàng chục đến hàng trăm nghìn cổ phiếu.

Theo báo cáo quản trị nửa đầu năm, tại ngày 30/6, tân Chủ tịch Phạm Liên Hải nắm 252.639 cổ phiếu TV2, tương ứng 0,37% vốn.

Hai Phó tổng giám đốc Nguyễn Hải Phú và Nguyễn Trọng Nam nắm lần lượt 63.200 cổ phiếu và hơn 57.000 cổ phiếu TV2.

Ông Võ Văn Bình, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT giữ 26.300 cổ phiếu. Ông Nguyễn Mạnh Phát, Thành viên HĐQT nắm 9.000 cổ phiếu TV2. Còn ông Đinh Quang Tri, Thành viên HĐQT độc lập nắm 3.000 cổ phiếu.

Trong nhóm lãnh đạo, Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang mới là người nắm giữ nhiều nhất với hơn 400.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,593%.

Ảnh minh họa: TV2.

Một trong 4 ông lớn ngành tư vấn điện, 9 tháng vượt 62% mục tiêu lợi nhuận năm

TV2 tiền thân là công ty Khảo sát Thiết kế Điện 2, được thành lập năm 1985 trực thuộc Bộ Điện lực. Đến tháng 11/1999, doanh nghiệp đổi tên thành công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2).

Tháng 11/2007, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần với tên gọi CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2. Ngày 13/10/2009, cổ phiếu TV2 chào sàn khi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đến năm 2016, doanh thu doanh nghiệp lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Giữa năm 2017, đánh dấu sự có mặt ở trường quốc tế khi TV2 mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Myanmar. Đến tháng 6/2019, doanh nghiệp chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam với hệ thống công ty thành viên và công ty liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành điện và năng lượng.

TV2 hiện hoạt động trong 3 mảng chính gồm tư vấn xây dựng điện, kinh doanh kỹ thuật năng lượng và đầu tư các dự án nguồn điện. Doanh nghiệp tham gia các mảng như tư vấn xây dựng điện, tổng thầu EPC, chế tạo thiết bị và cung cấp giải pháp kỹ thuật cho các công trình năng lượng.

Ngoài lĩnh vực cốt lõi, TV2 còn đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo gồm thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối, đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vận hành, kinh doanh điện năng và triển khai EPC tại một số thị trường nước ngoài như Lào, Campuchia và Philippines.

Sự kiện đáng chú ý gần đây nhất là việc ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vào tháng 5/2026.

Cơ quan xác định các lãnh đạo TV2 nói trên có liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) cùng các đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị TV2 bị khởi tố. Ảnh: TV2.



Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. TV2 báo lãi ròng hơn 162 tỷ đồng, gấp 3,5 lần.

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, doanh nghiệp mới thực hiện chưa tới 50% mục tiêu doanh thu, nhưng đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm tới 62%.

Đáng chú ý, kết quả 9 tháng của TV2 có đóng góp lớn từ hoạt động tài chính khi mang lại gần 100 tỷ đồng doanh thu, gấp 9,4 lần cùng kỳ; riêng lãi tiền gửi và tiền cho vay hơn 87 tỷ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của TV2 đạt hơn 4.800 tỷ đồng, tăng 62% so với đầu năm, với hơn 3.900 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn (tăng 86%).

Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 89% và chiếm 44% tổng tài sản. Số tiền trên chủ yếu đến từ khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn - tức tiền khách hàng ứng trước.