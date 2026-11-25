LPBank từng gửi thông báo yêu cầu Mai Linh tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ nhưng hãng taxi này không thực hiện.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, Mã: LPB) vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Mai Linh Hội An nhằm xử lý nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh – hãng xe taxi truyền thống từng thống trị trường một thời.

Tài sản thuộc diện thu giữ gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên khu đất rộng 707 m2, tại thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay thuộc phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Thông báo của LPBank. Nguồn: LPBank.

Trước đó, ngày 22/9, LPBank đã thông báo thu hồi toàn bộ khoản nợ. Đến ngày 2/10, ngân hàng tiếp tục yêu cầu Tập đoàn Mai Linh và Công ty TNHH Mai Linh Hội An tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ.

Tuy nhiên, hai doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu. Theo thông báo ban đầu, LPBank dự kiến tiến hành thu giữ tài sản vào ngày 16/11/2026.

Theo thông tin từ ngân hàng, khoản vay liên quan đến hai hợp đồng hạn mức tín dụng được ký vào tháng 2/2025 và tháng 3/2026. Trong khi đó, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được xác lập từ cuối năm 2020.

Tập đoàn Mai Linh là hãng taxi truyền thống có tiếng và tồn tại trong nhiều thập kỷ, do ông Hồ Huy sáng lập. Công ty sở hữu mạng lưới chi nhánh, đơn vị trên 54 tỉnh thành với gần 15.000 phương tiện. Vốn điều lệ Mai Linh là 1.063 tỷ đồng, thông tin trên website doanh nghiệp.

Ban đầu Mai Linh hoạt động theo rất rộng với 72 ngành nghề kinh doanh ở 50 tỉnh thành khắp cả nước. Tuy nhiên do khó khăn, công ty đã chuyển đổi từ một tập đoàn đa ngành nghề trở lại mô hình cũ, chỉ tập trung vào lĩnh vực chính là taxi. Tập đoàn đã thực hiện thoái vốn, thanh lý tài sản ở tất cả các ngành nghề không liên quan như: giáo dục, thương mại, xây dựng… và kể cả vận tải đường dài Mai Linh Express.

Vào thập kỉ trước, khi các hãng xe công nghệ nhảy vào thị trường Việt Nam, khiến miếng bánh thị phần của Mai Linh sụt giảm. Công ty phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thông qua việc triển khai chính sách xe thương quyền. Đây là cách giúp cho Mai Linh có thêm thu nhập.

Khi Uber và Gojek lần lượt rút khỏi Việt Nam, những năm gần đây, miếng bánh thị trường gọi xe bốn bánh dần tập trung vào tay Grab, Be và đặc biệt là Green SM với sự hậu thuẫn mạnh từ hệ sinh thái Vingroup.

Không đứng ngoài xu hướng dịch chuyển thông minh, Mai Linh bất ngờ lựa chọn xe điện như một hướng đi mới. Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Hồ Huy vẫn khẳng định tập đoàn nói không với xe điện.

Cuối năm 2024, doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư mạnh vào xe điện nhằm thay thế đội xe cũ, đồng thời giảm chi phí nhiên liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Cụ thể, tháng 12/2024, Tập đoàn Mai Linh chính thức ký kết hợp tác với Green SM, đầu tư 3.999 xe điện VinFast từ đây đến cuối năm 2025. Đội xe điện Mai Linh sẽ bao gồm các dòng xe VinFast VF e34 và VF 5.

Theo kế hoạch, Mai Linh sẽ nhận được các ưu đãi tài chính dưới sự hỗ trợ từ Green SM trong quá trình đầu tư xe điện và được hỗ trợ lắp đặt trạm sạc thông qua Công ty V-Green. Ngoài ra, các chi nhánh của Mai Linh sử dụng xe điện sẽ được tích hợp trên ứng dụng Green SM, giúp gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đây được xem là một trong những nỗ lực lớn nhất của Mai Linh trong hành trình tìm kiếm động lực tăng trưởng mới sau hơn một thập kỷ vật lộn với khó khăn.

Mai Linh từng ký kết mua 3.999 xe điện thương hiệu VinFast từ Green SM. Ảnh: Mai Linh.

Tuy nhiên, tập đoàn hiện vẫn chìm trong khó khăn. Mai Linh từng xuất hiện trong danh sách doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 4,9 tỷ đồng do BHXH TP HCM công bố hồi tháng 7/2026.

Không lâu trước đó, cơ quan thuế TP HCM cũng ghi nhận doanh nghiệp này nợ hơn 6,3 tỷ đồng tiền thuế tính đến cuối năm 2025, trong đó phần lớn là thuế giá trị gia tăng quá hạn.

Gần đây nhất, theo hồ sơ đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được cập nhật giữa tháng 11/2026, số lao động doanh nghiệp kê khai giảm từ 5.500 người xuống còn 120 người, tương đương mức giảm khoảng 98%. Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân thay đổi con số này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo hồ sơ cập nhật ngày 17/11, bà Trần Thị Diễm Trang (sinh năm 1971), giữ chức Giám đốc được đăng ký làm người đại diện theo pháp luật thay ông Đồng Ngọc Danh (sinh năm 1979).

Trước đó, ông Đồng Ngọc Danh được đăng ký giữ vị trí này từ tháng 5/2026, thay ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.