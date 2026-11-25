Hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tăng mạnh, trong khi dòng tiền kinh doanh âm và nợ vay gia tăng. Diễn biến này đặt ra áp lực lớn về khả năng tiêu thụ sản phẩm và cân đối nguồn vốn.

Tồn kho tăng nhanh đến mức nào?

Thống kê của VietTimes cho thấy trong 9 tháng năm 2026, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận hàng tồn kho tăng trưởng phi mã với tốc độ tính bằng lần, thậm chí hàng chục lần.

Trong đó, tăng nhanh nhất là BGI Group (30 lần), An Gia (10 lần), C.E.O Group (2,5 lần). Các doanh nghiệp có hàng tồn kho tăng ở mức hai chữ số % cũng rất nhiều, như: Vinhomes tăng 88%, Taseco Land tăng 72%, Lideco tăng 56%, BV Land tăng 55%, Văn Phú Invest tăng 32%, Kinh Bắc tăng 31%, Khang Điền tăng 28%, Địa ốc Sài Gòn tăng 14%, Hải Phát Invest tăng 13%, Dịch vụ Hoàng Huy tăng 12%, SJ Group tăng 12%...

Một số doanh nghiệp khác chỉ tăng vài %, nhưng do quy mô hàng tồn kho rất lớn, nên giá trị tuyệt đối tăng thêm lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Điển hình như Novaland, hàng tồn kho chỉ tăng 2,5% nhưng thực tế đã tăng thêm 3.922 tỷ đồng. Con số này còn lớn hơn hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp cỡ vừa khác.

Xét về quy mô, Vinhomes là doanh nghiệp có hàng tồn kho lớn nhất thị trường với giá trị 247.303 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, khoảng 85% là chi phí liên quan đến tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng và phát triển các dự án trọng điểm. Con số này phản ánh việc chủ đầu tư đang đẩy nhanh triển khai dự án.

Các vị trí tiếp theo thuộc về: Novaland (157.246 tỷ đồng), Kinh Bắc (35.415 tỷ đồng), Khang Điền (29.912 tỷ đồng), Becamex Group (23.496 tỷ đồng), Dịch vụ Hoàng Huy (17.961 tỷ đồng), Bluemarq Group (16.330 tỷ đồng), Phát Đạt (12.964 tỷ đồng), Taseco Land (12.567 tỷ đồng), Sunshine Group (10.188 tỷ đồng). Đây là nhóm 10 doanh nghiệp có quy mô tồn kho "vạn tỷ", trong đó gương mặt mới nhất là Taseco Land (bắt đầu từ quý II/2026).

Dưới nhóm này, các doanh nghiệp có hàng tồn kho lớn trên 3.000 tỷ đồng bao gồm: Nam Long (9.138 tỷ đồng), Văn Phú Invest (6.941 tỷ đồng), DIC Group (6.207 tỷ đồng), SJ Group (4.768 tỷ đồng), C.E.O Group (3.775 tỷ đồng), An Gia (3.567 tỷ đồng), EverLand (3.495 tỷ đồng), CIC Group (3.443 tỷ đồng)... Trong số này, Nam Long là trường hợp duy nhất từng góp mặt trong “câu lạc bộ hàng tồn kho vạn tỷ”, nhưng đã "bật bãi" vào năm 2025 vì bán một phần doanh nghiệp sở hữu dự án Izumi City, từ đó không còn được hợp nhất dự án này vào giá trị tồn kho toàn tập đoàn.

Sự gia tăng của hàng tồn kho không chỉ thể hiện ở tốc độ hay quy mô mà còn thể hiện ở tỷ trọng trong cơ cấu tài sản. Ghi nhận đến cuối tháng 9/2026, nhiều doanh nghiệp có hàng tồn kho chiếm hơn 50% tổng tài sản - mức rất quan ngại, như: Dịch vụ Hoàng Huy (78%), Khang Điền (69%), CIC Group (69%), Novaland (60,7%), Taseco Land (56%), SJ Group (55%), Nam Mê Kông (53%), EverLand (51,6%)…

Tỷ trọng trên dưới 40% tổng tài sản cũng có nhiều cái tên góp mặt: Lideco (44%), BGI Group (43%), Văn Phú Invest (41,7%), Intresco (41%), Bluemarq Group (39,6%), Becamex Group (37%), BV Land (37%)…

Đó là chưa kể tới việc nhiều doanh nghiệp còn có hàng tồn kho “ẩn” trong mục tài sản dở dang dài hạn (bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và chi phí xây dựng cơ bản dở dang) - mà bản chất chính là giá trị xây dựng dở dang của các dự án bất động sản.

Ngoài khoản mục hàng tồn kho, một lượng vốn đáng kể của nhiều doanh nghiệp bất động sản còn nằm trong tài sản dở dang dài hạn, bao gồm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Đây là những khoản mục kế toán riêng biệt, phản ánh chi phí đầu tư, xây dựng tại các dự án chưa hoàn thành. Vì vậy, khi đánh giá lượng vốn đang tập trung vào các dự án bất động sản, cần xem xét đồng thời cả hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn.

Đứng đầu trong các doanh nghiệp có tài sản dở dang dài hạn là Vinhomes với 101.235 tỷ đồng. Khi cộng khoản mục này với hàng tồn kho 247.303 tỷ đồng, tổng giá trị hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn của doanh nghiệp lên tới 348.538 tỷ đồng, tương đương khoảng 26% tổng tài sản.

Ngoài Vinhomes, những doanh nghiệp có tài sản dở dang dài hạn lớn khác gồm: Văn Phú Invest (2.545 tỷ đồng, chiếm 15,3% tài sản), Hodeco (2.378 tỷ đồng, chiếm 41,2% tài sản), SJ Group (2.031 tỷ đồng, chiếm 23,4% tài sản), C.E.O Group (1.708 tỷ đồng, chiếm 15,4% tài sản), Địa ốc Sài Gòn (427 tỷ đồng, chiếm 15% tài sản)…

Biểu đồ: Tổng hợp số liệu từ BCTC quý III của doanh nghiệp

Dòng tiền trở xấu

Hàng tồn kho tăng mạnh cho thấy một lượng vốn đáng kể của doanh nghiệp đang tập trung vào các dự án và sản phẩm bất động sản. Trong 9 tháng năm 2026, nhiều doanh nghiệp trong ngành ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm nặng.

Các doanh nghiệp âm dòng tiền kinh doanh nặng nhất trong 9 tháng là: Novaland (-5.364 tỷ đồng), C.E.O Group (-2.962 tỷ đồng), Becamex Group (-2.615 tỷ đồng), Dịch vụ Hoàng Huy (-2.110 tỷ đồng), Văn Phú Invest (-1.534 tỷ đồng), Nam Long (-1.450 tỷ đồng), Lideco (-643 tỷ đồng), EverLand (-590 tỷ đồng), Bluemarq Group (-578 tỷ đồng), Hodeco (-534 tỷ đồng), BV Land (-286 tỷ đồng), Địa ốc Sài Gòn (-245 tỷ đồng), CIC Group (-231 tỷ đồng)…

Khi hoạt động kinh doanh không còn tạo được dòng tiền dương, doanh nghiệp trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào vốn vay để cân đối dòng tiền hoạt động. Vì thế, trong 9 tháng, nợ vay của nhiều doanh nghiệp tăng mạnh: Lideco tăng 15 lần, C.E.O Group tăng 6,5 lần, An Gia tăng 2,5 lần, Phát Đạt tăng 2,3 lần.

Nhóm doanh nghiệp có tốc độ tăng nợ vay ở mức cao khác có thể kể đến là: BGI Group tăng 79%, Khang Điền tăng 75%, Vinhomes tăng 64%, BV Land tăng 64%, Nam Mê Kông tăng 53%, Dịch vụ Hoàng Huy tăng 50%, EverLand tăng 49%, TTC Land tăng 48%, Văn Phú Invest tăng 21%, Kinh Bắc tăng 18%...

Hệ quả là sau 9 tháng, giá trị nợ vay của nhiều doanh nghiệp đạt đến mức rất lớn: Vinhomes (240.622 tỷ đồng), Kinh Bắc (33.823 tỷ đồng), Becamex Group (26.259 tỷ đồng), Khang Điền (17.776 tỷ đồng) Phát Đạt (13.638 tỷ đồng)…

"Tác dụng phụ" của hiện tượng này là chi phí tài chính tăng mạnh, mạnh nhất là ở BGI Group (gấp 5,3 lần), kế tiếp là Phát Đạt (gấp 3,5 lần), Vinhomes (gấp 2 lần), Kinh Bắc (gấp 2 lần)… khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp này ít nhiều bị bào mòn. Ngoài ra, quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của nhiều doanh nghiệp cũng chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang được hỗ trợ rất lớn từ việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án, sửa đổi các luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản… số lượng dự án dự kiến ra mắt trong thời gian tới được đánh giá là rất lớn.

Điều này đồng nghĩa với triển vọng tăng trưởng hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu vẫn là rất rộng. Đây vừa là tín hiệu tích cực cho thị trường, khi nguồn cung dồi dào hơn, giúp giá nhà được điều chỉnh về mức hợp lý, song cũng tạo ra áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm, quay vòng tiền, nhất là khi mặt bằng lãi suất được dự báo chưa thể giảm sâu trong thời gian ngắn, chí ít cho đến hết quý I/2027.