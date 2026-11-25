Tin tặc đã xâm nhập mạng lưới của CIA. Nhưng thứ chúng tìm cách tiếp cận không phải kho hồ sơ tuyệt mật, mà là hệ thống phân tích chuyên xử lý thông tin công khai của cơ quan này.

Hệ thống tình báo Mỹ bị tin tặc xâm nhập

Theo các quan chức Mỹ và những người am hiểu vụ việc được The Wall Street Journal dẫn lời thừa nhận, một hệ thống không mật thuộc CIA - một trong những cơ quan tình báo chủ chốt của Mỹ đã bị tin tặc xâm nhập, khiến hoạt động mạng lưới của các cơ quan liên quan bị gián đoạn. Tuy nhiên, không có thông tin mật nào bị rò rỉ.

Các quan chức cho biết hệ thống bị tấn công gần đây là mạng lưới tình báo nguồn mở được CIA và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) sử dụng. Thông qua hệ thống này, các cơ quan có thể khai thác thông tin công khai để nhận diện những dữ liệu quan trọng và các xu hướng đáng chú ý.

Theo các nguồn tin, những hệ thống khác không gặp nguy hiểm. Lỗ hổng liên quan đã được khắc phục và sự cố đã được xử lý. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định tin tặc đã lấy được những thông tin gì.

Trước đó, The New York Times cũng đưa tin về vụ việc. Đây là sự cố mới nhất trong một loạt trục trặc hệ thống gần đây, gây gián đoạn hoạt động trên thị trường và làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của những hệ thống kỹ thuật số đã lỗi thời trong kỷ nguyên AI.

Các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp đang đẩy nhanh việc nâng cấp, vá các lỗ hổng để đối phó với tin tặc có sự hỗ trợ của AI. Tuy nhiên, ngay cả quá trình nâng cấp cũng có thể gây ra sự cố.

Tuần trước, một mạng lưới liên lạc mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) từng không thể sử dụng trong một thời gian sau khi được nâng cấp hệ thống. Cùng lúc, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải yêu cầu tạm dừng cất cánh sau khi xảy ra lỗi trong quá trình lắp đặt bộ định tuyến.

Dữ liệu của hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ của Visa, Mastercard và JPMorgan Chase cũng bị rò rỉ trong tuần trước.

Các quan chức và chuyên gia Mỹ nhận định những sự cố gián đoạn tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong vài năm tới, khi nhiều ngành công nghiệp tìm cách tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công có sự hỗ trợ của AI. Công nghệ này giúp tin tặc thực hiện các cuộc tấn công nhanh hơn và cần ít nhân lực hơn.

Mối lo ngại đặc biệt lớn trong cộng đồng tình báo Mỹ. Đây là nơi lưu giữ những bí mật nhạy cảm nhất của nước Mỹ – đồng thời cũng là mục tiêu có giá trị cao đối với các đối thủ tiến hành tấn công mạng.

Khi những thông tin đầu tiên về vụ việc rò rỉ, nhiều người cho rằng dữ liệu mật của Mỹ đã bị đánh cắp. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) sau đó nhanh chóng lên tiếng trấn an: các hệ thống bí mật và năng lực cốt lõi của cộng đồng tình báo không bị ảnh hưởng; chưa phát hiện dữ liệu mật nào bị lấy đi.

Hệ thống máy tính của CIA tại trụ sở ở Langley, Virginia không còn bất khả xâm phạm đối với tin tặc. Ảnh: Sohu.

Điều gì đã thực sự xảy ra?

Hệ thống bị xâm nhập là mạng lưới phân tích tình báo nguồn mở (OSINT), được CIA và ODNI sử dụng. Hệ thống này giúp các chuyên viên khai thác thông tin công khai, bài đăng trên mạng xã hội và cơ sở dữ liệu thương mại để tìm kiếm manh mối, nhận diện xu hướng và đánh giá tình hình.

Đáng lo ngại hơn, thông tin không mật của một số cơ quan liên bang khác cũng có thể đã bị lộ trong vụ tấn công. Nghe qua, dường như không có gì quá nghiêm trọng: dữ liệu công khai vốn ai cũng có thể tìm kiếm, vậy tin tặc phải tốn công đột nhập vào CIA để lấy chúng làm gì?

Thực tế, trong lĩnh vực tình báo, dữ liệu đầu vào có thể công khai, nhưng quá trình phân tích và cách sử dụng chúng lại không hề công khai.

Thứ giá trị nhất không phải dữ liệu

Từng mẩu thông tin công khai, bài đăng trên mạng xã hội hay dữ liệu thương mại đều có thể được bất kỳ ai tìm kiếm hoặc mua lại. Nhưng khi những dữ liệu đó được đưa vào hệ thống phân tích của cơ quan tình báo, giá trị thực sự không còn nằm ở bản thân chúng, mà ở việc các chuyên viên đang quan tâm đến điều gì.

Họ tìm kiếm những từ khóa nào? Đang tập trung theo dõi khu vực nào? Đang kết nối những manh mối công khai nào với nhau?

Toàn bộ dấu vết tìm kiếm, lựa chọn và sàng lọc ấy, khi ghép lại, có thể tạo thành một bức tranh về những vấn đề mà cộng đồng tình báo Mỹ đang đặc biệt quan tâm.

Giống một thư viện mà bất kỳ ai cũng có thể vào đọc sách. Nhưng nếu có người nắm được danh sách những cuốn sách một độc giả đã mượn trong ba tháng, cùng các ghi chú và đoạn văn được đánh dấu, họ có thể đoán được người đó đang nghiên cứu ai, muốn đề phòng điều gì và đang tìm kiếm sơ hở nào.

Tương tự, đối với những đối thủ đang theo dõi hoạt động của tình báo Mỹ, biết được Washington đang chú ý đến đâu đôi khi còn có giá trị hơn việc đánh cắp một bản báo cáo mật đã lỗi thời.

Nói cách khác, không cần lấy được bí mật của đối phương, chỉ cần biết đối phương đang tìm kiếm bí mật gì cũng đã là một lợi thế tình báo rất lớn.

Vì sao hệ thống mật an toàn, còn mạng lưới phân tích công khai lại bị đột nhập?

Các mạng nội bộ tuyệt mật có thể được cách ly hoàn toàn về mặt vật lý. Khi không kết nối với Internet và các mạng bên ngoài, chúng trở thành những hệ thống khép kín, rất khó tiếp cận từ xa.

Nhưng hệ thống tình báo nguồn mở không thể hoạt động theo cách đó. Nhiệm vụ của nó là liên tục kết nối Internet, tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nền tảng thương mại, thu thập thông tin công khai trên toàn cầu và cho phép chuyên viên thuộc các cơ quan khác nhau truy cập, chia sẻ dữ liệu.

Muốn làm việc, hệ thống buộc phải mở cửa kết nối với bên ngoài. Càng có nhiều giao diện kết nối, càng liên thông với nhiều cơ quan, phạm vi có thể bị tin tặc khai thác càng rộng. Đó chính là nghịch lý: hệ thống càng cần kết nối rộng để phục vụ công việc, nguy cơ bị tấn công càng lớn.

Logo của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia Mỹ (NCIC) nghi cũng đã bị tin tặc xâm nhập, gây hậu quả khôn lường. Ảnh: FBI.

CIA không phải cơ quan liên bang duy nhất gặp sự cố an ninh mạng

Nếu chỉ nhìn riêng vụ việc tại CIA, người ta có thể xem đây là một lỗ hổng an ninh đơn lẻ. Nhưng đặt nó trong bối cảnh vài ngày trước đó, có thể thấy đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ quan liên bang Mỹ.

Khoảng ngày 18/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) bị tấn công mạng. Nhiều ứng dụng nội bộ phục vụ quản lý trợ cấp nông dân, bảo hiểm cây trồng, hỗ trợ thiên tai và các khoản vay bị ảnh hưởng.

Bộ phận công nghệ thông tin buộc phải khẩn cấp ngắt kết nối nhiều hệ thống và cơ sở dữ liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu đặt lại mật khẩu trên diện rộng.

Sự cố xảy ra đúng thời điểm nông dân đang làm thủ tục đăng ký các chương trình hỗ trợ, khiến nhiều người lo lắng vì cần tiền để duy trì sản xuất.

Việc chậm giải ngân vài ngày có thể chưa phải hậu quả nghiêm trọng nhất. Đáng ngại hơn, một khi những hệ thống thanh toán gắn liền với hoạt động thường nhật bị tin tặc xâm nhập, chúng có thể trở thành bàn đạp để kẻ tấn công tiếp tục dò tìm sâu hơn vào mạng nội bộ, thậm chí tiếp cận các dữ liệu nghiên cứu sinh học nông nghiệp và hồ sơ an toàn thực phẩm.

Gần như cùng thời điểm, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang điều tra một vụ nghi bị xâm nhập, trong đó mục tiêu là Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia (NCIC).

Đây là cơ sở dữ liệu trọng yếu được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương trên khắp nước Mỹ sử dụng hằng ngày. Hệ thống lưu trữ thông tin về lệnh truy nã, tiền án tiền sự, kiểm tra lý lịch và người mất tích.

Đáng chú ý, hồi đầu mùa thu năm nay, cổng thông tin tuyển dụng của FBI cũng từng gặp sự cố an ninh. Như vậy, chỉ trong vài tháng, cơ quan này đã hai lần phải phát đi cảnh báo.

Không cần đánh cắp tài liệu mật, tin tặc vẫn có thể nắm được nhiều quân bài của Mỹ

Cho đến nay, giới chức Mỹ chưa công bố thủ phạm đứng sau vụ xâm nhập hệ thống của CIA, cũng như những dữ liệu không mật cụ thể nào có thể đã bị lộ.

Mối liên hệ giữa ba vụ việc tại CIA, Bộ Nông nghiệp và FBI cũng chưa được xác định. Chưa có kết luận rằng chúng do cùng một nhóm tin tặc thực hiện hay thuộc một chiến dịch tấn công thống nhất.

Tuy nhiên, khi đặt các sự cố cạnh nhau, một xu hướng đáng chú ý đang hiện ra. Đột nhập vào những kho dữ liệu tuyệt mật nhất của chính phủ Mỹ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, tốn kém và dễ bị phát hiện. Trong khi đó, các hệ thống bên ngoài – vốn phải kết nối Internet liên tục, tiếp nhận dữ liệu thương mại và chia sẻ thông tin giữa nhiều cơ quan – lại có bề mặt tấn công rộng hơn nhiều.

Những hệ thống này không thể tách rời Internet, bởi chúng phục vụ hoạt động thường nhật của chính phủ. Nhưng chính chúng lại lưu giữ những thông tin rất có giá trị về cách bộ máy liên bang vận hành, các dòng dữ liệu được luân chuyển và hoạt động của các cơ quan chức năng.

Mỗi khi xảy ra sự cố, thông báo đầu tiên mà giới chức thường đưa ra là: “Các hệ thống mật không bị ảnh hưởng”. Nhưng nếu tin tặc liên tiếp xuyên thủng được nhiều lớp phòng thủ bên ngoài của các cơ quan liên bang, thì ngay cả khi chưa lấy được một trang tài liệu tuyệt mật nào, họ vẫn có thể thu thập được không ít thông tin chiến lược.

Theo Creaders, Sohu