Toyota Innova Cross phiên bản nâng cấp vừa ra mắt tại Ấn Độ với ngoại hình được làm mới, bổ sung màn hình 12,3 inch và động cơ hybrid tương thích nhiên liệu E85.

Tối 25/11, Toyota giới thiệu Innova Cross phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tại Ấn Độ, nơi mẫu MPV này được phân phối với tên gọi Innova Hycross.

Toyota Innova Cross phiên bản nâng cấp ra mắt tại Ấn Độ với lưới tản nhiệt họa tiết kim cương, cụm đèn LED và cản trước được thiết kế lại. Ảnh: Autocar.

Đây là lần cải tiến đầu tiên kể từ khi thế hệ hiện tại ra mắt cuối năm 2022. Ở bản nâng cấp, mẫu xe này được thay đổi đôi chút ở thiết kế, trang bị và hệ truyền động hybrid.

Về ngoại thất, Innova Cross 2026 có phần đầu được thiết kế lại với cụm đèn pha LED projector và dải đèn định vị ban ngày thanh mảnh. Lưới tản nhiệt chuyển sang kiểu dáng vuông vức, sử dụng họa tiết hình kim cương thay cho các nan ngang trên bản cũ.

Cản trước cũng được tinh chỉnh với hốc hút gió phía dưới kéo dài theo chiều ngang, kết hợp chi tiết trang trí màu bạc và đèn sương mù đặt ở vị trí mới. Trong khi đó, thân xe gần như giữ nguyên, bao gồm bộ mâm hợp kim 18 inch. Phía sau chỉ thay đổi nhẹ ở cụm đèn hậu.

Bên trong, Innova Cross được nâng cấp màn hình giải trí trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước 12,3 inch. Bảng táp-lô sử dụng vật liệu mềm, kết hợp các chi tiết trang trí màu bạc và đen bóng.

Tùy phiên bản, xe có cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ vị trí, ghế trước thông gió và ghế thương gia hàng 2 tích hợp đệm đỡ chân chỉnh điện. Những tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 2 vùng, cốp điện, rèm che nắng và hệ thống âm thanh JBL 9 loa.

Khoang lái Toyota Innova Cross 2027 với màn hình giải trí đặt nổi, vô-lăng ba chấu và bảng táp-lô phối hai tông màu. Ảnh: Autocar.

Về an toàn, Innova Cross 2026 được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến đỗ xe trước sau. Các phiên bản cao cấp còn có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Điểm mới đáng chú ý nhất là hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng 2.0 lít kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm, đi kèm hộp số e-CVT.

Hệ thống tương thích nhiên liệu E20 đến E85, với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 4,43 lít/100 km khi sử dụng xăng E20.

Phiên bản thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 2.0 lít, công suất 173 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Tại Ấn Độ, xe có giá từ 19,59-31,99 lakh rupee, tương đương 545-891 triệu đồng.

Đáng chú ý, bản hybrid có giá khởi điểm 19,99 lakh rupee, tương đương 556 triệu đồng, giảm 6,77 lakh rupee (188 triệu đồng) so với trước.

Khoang động cơ Toyota Innova Cross phiên bản nâng cấp, sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0 lít và mô-tơ điện, tương thích nhiên liệu E85. Ảnh: Autocar.

Tại Việt Nam, Innova Cross được nhập khẩu từ Indonesia với 3 phiên bản 2.0G, 2.0V và 2.0HEV, giá lần lượt 730 triệu, 825 triệu và 960 triệu đồng.

Tháng 10/2026, mẫu MPV này bán được 1.078 xe, nâng doanh số 10 tháng lên 10.037 xe. Riêng bản hybrid đạt doanh số 4.344 xe, đứng thứ 2 trong nhóm ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam, sau Corolla Cross HEV.