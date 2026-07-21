Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng thế giới bật tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 21/7 giao dịch ở mức 4.014 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với ngày 20/7. Kim loại quý tiếp tục duy trì trên ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce nhờ lực mua quay trở lại sau những phiên điều chỉnh.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.490 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,4 triệu đồng/lượng. Với mức tăng gần 10 USD/ounce, giá vàng thế giới tăng khoảng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce trong phiên sáng 21/7. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.063 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 49 USD/ounce, tương đương khoảng 1,2%. Tính trong vòng 30 ngày, giá vàng giảm 4,3%, tương đương khoảng 182 USD/ounce, cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn điều chỉnh sau khi lập đỉnh lịch sử.

Theo Reuters, giá vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn, trong khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến xu hướng của kim loại quý.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce khi thị trường chờ thêm các dữ liệu kinh tế của Mỹ và tín hiệu mới từ Fed. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục chi phối giá vàng trong thời gian tới.