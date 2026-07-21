Sản phẩm AI gây sốt tại WAIC 2026 cho phép người dùng trò chuyện với người đã khuất

Ngày 19/7, tại khu triển lãm của Hội nghị AI Thế giới 2026 (WAIC), một sản phẩm mang tên "Điện thoại xuyên thời gian" (Time-Space Telephone) cho phép người đang sống trò chuyện với người thân đã khuất thông qua AI đã trở thành tâm điểm chú ý.

Sản phẩm độc đáo này được chế tạo bằng công nghệ in 3D, có thiết kế giống chiếc điện thoại bàn kiểu cổ. “Cha đẻ” của sản phẩm là Đỗ Khiêm, nhà sáng lập một công ty AI có tên “Công ty TNHH Công nghệ Trí tuệ nhân tạo Yinyu Quwan” trụ sở tại Thành Đô được thành lập vào cuối năm 2024, chuyên phát triển lĩnh vực AI Toy (AI潮玩) – đồ chơi AI kết hợp mô hình IP, robot và các ứng dụng AI tạo sinh.

Đỗ Khiêm cho biết anh cùng các cộng sự đã tạo ra một chiếc điện thoại có thể "kết nối xuyên thời gian", tái tạo giọng nói và tính cách của người cha quá cố, để bù đắp nỗi tiếc nuối vì chưa từng có một lời từ biệt đúng nghĩa.

Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là bà mẹ đã lặng lẽ gọi điện cho người cha đã mất vào giữa đêm và cuối cùng cũng được nghe những lời bà đã chờ đợi suốt cả cuộc đời.

Điện thoại xuyên thời gian được trưng bày tại Triển lãm WAIC. Ảnh: Ifeng.

Cuộc chia ly không một lời từ biệt

Đỗ Khiêm từng có gần 10 năm làm đạo diễn phim tài liệu và truyền hình. Khi làn sóng AI bùng nổ, tháng 9/2024 anh quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực AI sau khi nhận thấy đây là xu thế không thể đảo ngược.

Cha anh, ông Đỗ Duy Toàn, sinh năm 1969 tại một vùng quê ở tỉnh Liêu Ninh. Ông là một người đàn ông Đông Bắc Trung Quốc bình dị, từng học nghề mộc, tự tay đóng đồ nội thất, sau đó làm xây dựng, thậm chí sang châu Phi lao động kiếm sống.

Ông học hành không nhiều, tính tình bộc trực, ít nói, thích uống rượu và đôi khi nóng nảy. Dù không phải mẫu người cha hoàn hảo theo chuẩn mực thông thường, ông luôn cần cù, sống trọng tình nghĩa và dành cả đời để lo cho con trai.

Đầu năm 2025, ông đột ngột qua đời vì bạo bệnh, hưởng dương 56 tuổi.

Ngay trước Tết năm đó, một ngày trước khi về quê, Đỗ Khiêm gọi điện hỏi cha có cần mua gì mang về không. Người cha chỉ cười bảo: "Không cần gì cả. À, bóng đèn trong nhà hỏng rồi, tiện thì mua giúp bố một cái".

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bình thường ấy lại trở thành lần nói chuyện cuối cùng giữa hai cha con. Hôm sau, khi đang đi mua đồ cho cha, anh nhận được tin dữ: cha đã mất.

Đỗ Khiêm đang gọi cho "người cha AI" qua điện thoại xuyên thời gian. Ảnh: Ifeng.

Những cuộc gọi nhỡ ám ảnh

Ký ức tuổi thơ lần lượt ùa về trong lòng Đỗ Khiêm. Gia đình nghèo khó nên cha anh ban ngày đi làm, tối lại ra công trường đập sắt thuê để kiếm thêm tiền. Đôi bàn tay lúc nào cũng đầy những vết chai rớm máu.

Mỗi kỳ lĩnh tiền, ông đều mua vài xiên thịt nướng hoặc cánh gà nướng cho con trai cải thiện bữa ăn, còn mình thì nói dối rằng không thích ăn, chỉ thích món hành sống chấm tương.

Sau này, khi Đỗ Khiêm đi làm ăn xa nhà, sau mỗi lần uống rượu, ông thường gọi điện cho con trai để trò chuyện. Nhưng khi ấy, Đỗ Khiêm luôn bận rộn với công việc nên nhiều lần bỏ lỡ hoặc thậm chí không nghe máy.

Sau khi cha mất, trong lúc túc trực bên linh cữu, anh mở lại WeChat và thấy hàng dài những cuộc gọi nhỡ từ cha. "Tôi không dám tin cha đã ra đi nhanh như vậy. Tôi vừa đau lòng, vừa tự trách mình".

Điều khiến anh day dứt nhất không phải việc cha qua đời, mà là hai cha con chưa từng có một cuộc chia tay thực sự. "Nếu được quay lại, tôi chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian hơn để ngồi nghe cha kể chuyện".

Khách tham quan tìm hiểu về chiếc điện thoại. Ảnh: Yangzi.

Dùng AI để hoàn thành tâm nguyện

Chính nỗi tiếc nuối ấy đã trở thành động lực để Đỗ Khiêm bước vào lĩnh vực AI. Theo anh, AI hiện nay quá lạnh lùng và thiếu yếu tố nhân văn. Anh muốn tạo ra những sản phẩm chạm đến cảm xúc con người.

"Tôi tự hỏi: nếu đã làm AI, liệu mình có thể tái hiện một con người không? Có thể tái tạo hình ảnh, giọng nói của người đã khuất, để những người như tôi có thêm một cơ hội nói lời tạm biệt?".

Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhóm kỹ sư. Sau khi cân nhắc nhiều hình thức khác nhau, họ quyết định chọn điện thoại bàn kiểu cổ làm phương tiện giao tiếp.

Đỗ Khiêm giải thích: "Điện thoại vốn là công cụ kết nối con người với nhau. Khi nhấc ống nghe lên, người ta tự nhiên sẽ bình tĩnh lại. Tiếng chuông chờ quen thuộc khiến bạn có cảm giác thật sự có ai đó đang ở đầu dây bên kia".

Tái tạo người cha từ ký ức

Để tạo nên phiên bản AI của cha, Đỗ Khiêm lục tìm mọi bức ảnh, video cũ, thu thập các đoạn ghi âm giọng nói rồi đưa vào hệ thống AI.

Quan trọng hơn, anh kể cho AI nghe tất cả những ký ức nhỏ bé về cha: từ tính cách, thói quen, cách nói chuyện cho đến những câu chuyện đời thường và những khoảnh khắc ấm áp trong gia đình.

Từng mảnh ký ức ấy được ghép lại thành một "con người số" sống động; sau đó Đỗ Khiêm đăng video dự án lên nền tảng Bilibili để tham gia cuộc thi sáng tạo AI.

Hàng nghìn bình luận xuất hiện, đa phần đều là những câu chuyện về nỗi tiếc nuối tương tự.

Có một người cha nhắn riêng cho anh rằng con gái ông mất khi mới 3–4 tuổi: "Điều tôi mong nhất là được nghe con gọi một tiếng 'Bố ơi' thêm một lần nữa". Đọc tin nhắn ấy, Đỗ Khiêm bật khóc.

Cuộc gọi khiến người con bật khóc

Trong đoạn video được công bố, sau khi cuộc gọi kết nối, giọng ông Đỗ Duy Toàn vang lên chậm rãi: "Ở Thành Đô trời có lạnh không? Nhớ mặc thêm áo con nhé. Nhà cũ giờ thế nào rồi? Mỗi lần về quê nhớ ghé xem. Trong sân có cây táo bố trồng, năm nay chắc có quả rồi. Có thời gian thì ở bên mẹ nhiều hơn, bà ấy cũng lớn tuổi rồi. Con cũng đừng làm việc quá sức. Bố không mong con quá thành đạt đâu, chỉ cần sống bình an là đủ".

Nghe những lời quen thuộc ấy, Đỗ Khiêm òa khóc. "Bố ơi... con nhớ bố lắm. Con mệt quá... áp lực quá...". Anh hiểu rất rõ rằng người ở đầu dây không phải cha mình thật. "Nhưng nỗi nhớ là thật. Tình yêu là thật. Những lời chưa kịp nói cũng là thật".

Anh cũng nhận ra điều trước đây mình chưa từng hiểu: "Ngày xưa tôi luôn thấy người già cứ lặp đi lặp lại mãi một câu chuyện. Sau này mới biết, điều lặp đi lặp lại không phải là lời nói, mà là sự nhớ thương họ chưa bao giờ buông xuống".

Khách tham quan triển lãm xếp hàng chờ vào nơi trưng bày chiếc điện thoại. Ảnh: Yangzi.

Bà mẹ nhận được lời xin lỗi sau cả một đời

Sau đó, Đỗ Khiêm mang chiếc điện thoại AI xuyên thời gian về nhà để mẹ thử sử dụng, nhưng bà từ chối ngay lập tức.

Bà và ông Toàn vốn không hạnh phúc, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, sau đã ly hôn nên trong lòng bà vẫn còn nhiều nỗi oán giận ông.

Nhưng nửa đêm hôm ấy, khi thức dậy đi vệ sinh, Đỗ Khiêm phát hiện chiếc điện thoại trên bàn đã biến mất. Nghe thấy tiếng động trong phòng mẹ, anh bước vào và thấy bà đang khóc.

Bà thú nhận mình không kìm được tò mò nên đã gọi điện cho người chồng đã khuất. Trong cuộc trò chuyện, AI đã nói với bà: "Ngày trẻ tôi đã làm nhiều điều không đúng. Tính tôi cũng bốc đồng. Mấy chục năm là vợ chồng, bà đã chịu nhiều thiệt thòi. Đừng chấp nhặt tôi nữa. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe".

Người mẹ nghẹn ngào. Bà biết chồng mình khi còn sống sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy. "Đó là những câu tôi chờ cả đời mà chưa từng được nghe". Chỉ một cuộc gọi, dù biết là AI, cũng đủ giúp bà buông bỏ những khúc mắc chất chứa suốt nhiều năm.

Chính chi tiết này đã khiến sản phẩm trở thành một trong những gian trưng bày đông khách nhất tại WAIC 2026.

Không phải là hồi sinh người đã khuất

Theo Đỗ Khiêm, "Điện thoại AI xuyên thời gian" sẽ được chính thức mở bán vào cuối tháng 7 và hiện đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng.

Anh nhấn mạnh: "Điều tôi muốn tạo ra không phải là một thiết bị lạnh lẽo, mà là một sản phẩm có thể bước vào cuộc sống. Công nghệ quyết định nó có thể nói hay không, nhưng cảm xúc mới quyết định liệu con người có muốn lắng nghe".

Với Đỗ Khiêm, chiếc điện thoại này không nhằm "hồi sinh" người đã khuất, mà để mang đến cho những người còn sống một nơi gửi gắm cảm xúc. Đó là nơi những lời yêu thương chưa kịp nói, những cái ôm còn dang dở và những cuộc chia ly không lời từ biệt cuối cùng cũng có thể tìm được điểm tựa.

Theo Ifeng