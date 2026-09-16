Giá vàng hôm nay 16/9 tiếp tục giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 16/9 giao dịch ở mức 4.282 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với mức 4.293 USD/ounce của phiên sáng 15/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.130 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng. So với mức 135,5 triệu đồng/lượng của sáng 15/9, giá vàng hôm nay thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 16/9 giảm xuống 4.282 USD/ounce, thấp hơn 11 USD/ounce so với sáng 15/9. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.347 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn 65 USD/ounce, tương đương 1,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 53 USD/ounce, tương đương 1,2%.

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động dưới vùng 4.300 USD/ounce. Thị trường đang theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed, những yếu tố có thể tiếp tục chi phối giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước chiều 15/9

Chiều 15/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,7 triệu đồng/lượng.