AWS gửi nhầm hóa đơn từ hàng tỷ đến hàng nghìn tỷ USD, Amazon xác nhận lỗi hệ thống

Lỗi hệ thống của AWS khiến nhiều khách hàng bất ngờ nhận hóa đơn từ hàng triệu đến hàng tỷ, thậm chí 1.500 tỷ USD. Amazon xác nhận đây chỉ là lỗi tính toán.

Nhiều khách hàng của Amazon Web Services (AWS) đã trải qua một phen hoảng hốt khi đăng nhập tài khoản và phát hiện hóa đơn sử dụng dịch vụ điện toán đám mây bất ngờ tăng lên mức hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD. Amazon sau đó xác nhận đây là sự cố trong hệ thống tính phí và khẳng định các khoản tiền hiển thị không phản ánh mức sử dụng thực tế.

Sự cố bắt đầu lan truyền mạnh trên mạng xã hội khi nhiều người dùng chia sẻ ảnh chụp màn hình hóa đơn "khổng lồ".

Bill Radjewski, chủ trang CollegeFootballData.com, cho biết anh thức dậy và nhận được email thông báo tài khoản AWS đã phát sinh hơn 1,5 tỷ USD chi phí sử dụng. Thậm chí, hệ thống còn dự báo hóa đơn đến đầu tháng 8 có thể vượt 3 tỷ USD.

Điều đáng nói là trong hơn 6 năm sử dụng AWS, chi phí hàng tháng của Radjewski chưa bao giờ vượt quá vài xu.

Không chỉ vậy, kỹ sư AI người Ấn Độ Bharath cũng chia sẻ trên mạng xã hội X rằng anh "hồn lìa khỏi xác" khi nhìn thấy tài khoản AWS của mình hiển thị khoản phí lên tới 1.500 tỷ USD.

Trên Reddit và nhiều nền tảng khác, nhiều người dùng khác cũng đăng ảnh hóa đơn từ vài triệu đến hàng trăm triệu USD, trong đó có trường hợp hệ thống hiển thị 2,2 tỷ USD và 2,5 tỷ USD tiền sử dụng dịch vụ.

Amazon xác nhận lỗi, người dùng không phải trả tiền

Trước làn sóng phản ánh, đội ngũ AWS xác nhận trên mạng xã hội rằng hệ thống Cost Explorer đã gặp lỗi khiến dữ liệu dự báo chi phí hiển thị sai.

Amazon cho biết khách hàng không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào, đồng thời nhấn mạnh các khoản phí khổng lồ nói trên không phản ánh mức sử dụng thực tế và người dùng nhiều khả năng sẽ không phải chịu trách nhiệm thanh toán.

Theo trang trạng thái dịch vụ của AWS, nguyên nhân xuất phát từ một thay đổi cấu hình được triển khai ngày 16/7 trong hệ thống tính phí.

AWS giải thích hệ thống này phụ thuộc vào dữ liệu chuyển đổi đơn vị để tính toán từng khoản phí. Sau khi thay đổi được áp dụng, quá trình cập nhật dữ liệu chuyển đổi bị lỗi, khiến hệ thống tính toán sai và tạo ra những hóa đơn có giá trị phi thực tế.

Amazon đã nhiều lần triển khai bản vá trong hai ngày trước khi đánh dấu sự cố là đã được khắc phục hoàn toàn.

Lỗi hệ thống khiến giá dịch vụ AWS lên tới cả tỷ USD. Ảnh: Getty.

Sự cố đặt dấu hỏi về độ tin cậy của hệ thống

Dù Amazon khẳng định đây chỉ là lỗi hiển thị và không ảnh hưởng đến việc thanh toán thực tế, sự cố vẫn khiến nhiều khách hàng lo ngại.

AWS hiện là một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới, vận hành hạ tầng cho hàng triệu doanh nghiệp, dịch vụ số và ứng dụng AI.

Vì vậy, việc hệ thống tính phí có thể hiển thị những hóa đơn lên tới hàng tỷ hay hàng nghìn tỷ USD chỉ sau một thay đổi cấu hình đã làm dấy lên câu hỏi về độ tin cậy của các hệ thống tự động, đặc biệt khi chúng xử lý dữ liệu tài chính ở quy mô rất lớn.

Theo Tweaktown, MS