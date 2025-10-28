Giá cả tăng cao, trứng trở thành thực phẩm cao cấp ở Nhật Bản

Thực phẩm bình dân trở thành thứ cao cấp

Nhiều nhà hàng và tiệm bánh đang phàn nàn về giá trứng quá cao, lo ngại rằng giá trứng tăng sẽ làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Chủ một nhà hàng omurice (cơm trứng cuộn kiểu Nhật) cho biết năm nay là "năm khó khăn nhất" trong 11 năm kinh doanh của ông. Không chỉ giá trứng tăng mà gạo và các nguyên liệu khác cũng trở nên đắt đỏ hơn. Ông đã buộc phải tăng giá món omurice, nhưng động thái này có nguy cơ khiến nhà hàng mất khách.

Truyền thông Nhật Bản ngày 27/10 đưa tin giá trứng tại Nhật Bản gần đây đã tăng vọt, gần đạt mức cao nhất từng được ghi nhận, do các yếu tố như giá thức ăn chăn nuôi tăng và sản lượng giảm do nhiệt độ mùa hè cao. Theo truyền thông, trứng đã trở thành một "thực phẩm cao cấp".

Dữ liệu do JA Zenno Egg, một nhà bán lẻ trứng lớn của Nhật Bản, công bố cho thấy vào ngày 27/10 giá bán buôn trứng cỡ trung bình tại khu vực Tokyo là 325 yên (khoảng 57.000 đ/kg, gần chạm mức cao nhất mọi thời đại là 350 yên trong thời kỳ "khủng hoảng thiếu hụt trứng" mùa xuân năm 2023. Từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Nhật Bản đã tiêu hủy hơn 17 triệu gia cầm do cúm, lập kỷ lục về số lượng gia cầm bị tiêu hủy trong một mùa cúm. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng và giá cả tăng vọt, dẫn đến tình trạng "thiếu hụt trứng".

Theo thống kê, đợt dịch cúm gia cầm 2022–2023 từng khiến giá trứng tăng hơn 80% chỉ trong 5 tháng, thậm chí các nhà hàng McDonald’s Nhật phải ngừng bán món trứng ốp la trứ danh “Teriyaki Egg Burger”.

Vào ngày 22/10, Hokkaido đã xác nhận trường hợp cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) đầu tiên của Nhật Bản trong mùa cúm gia cầm này, làm gia tăng thêm lo ngại về việc giá trứng tăng cao. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, đợt bùng phát đầu tiên của mùa cúm gia cầm hiện tại xảy ra sớm hơn khoảng một tuần so với mùa 2022-2023. Nếu dịch bệnh lan rộng, giá trứng có thể tăng vọt thêm.

Trứng gà, thực phẩm thông dụng nay đã trở thành thứ cao cấp. Ảnh: CLS.



Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), dịch cúm gia cầm mới được phát hiện tại một trang trại gà ở miền Bắc Nhật Bản tuần trước. Thông tin này khiến người dân Nhật lo ngại giá thực phẩm, đặc biệt là trứng gà, sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Các chuyên gia cho biết, thức ăn chăn nuôi đắt đỏ và sản lượng giảm do thời tiết nóng bất thường là hai nguyên nhân chính đẩy giá trứng lên cao. Sự bùng phát dịch bệnh lần này có thể khiến giá tiếp tục lập đỉnh mới. Nhiều người tiêu dùng mỉa mai rằng, “trứng gà giờ đã trở thành món ăn xa xỉ ở Nhật Bản”.

Bóng ma lạm phát phủ bóng kinh tế Nhật

Giá trứng tăng chỉ là phần nổi của “núi băng” lạm phát. Trước đó, Nhật Bản đã trải qua “khủng hoảng gạo” khi giá gạo tháng 4/2025 đạt 4.233 yên/túi 5 kg (khoảng 740.000 đồng), tăng gấp đôi so với năm trước.

Mùa hè oi bức cũng khiến rau củ quả, thịt cá tăng giá hàng loạt: giá cà chua tăng 10%, bí đỏ tăng 20%, ớt chuông tăng 30%, trong khi sản lượng lại liên tục giảm.

Tháng 9 vừa qua, chỉ số lạm phát lõi của Nhật tăng lên 2,9%, mức cao nhất trong 4 tháng. Cố vấn Tomohiko Taniguchi của Trung tâm Nghiên cứu Tương lai Fujitsu nhận định: “Khả năng kiểm soát lạm phát sẽ là phép thử lớn nhất đối với năng lực của tân Thủ tướng Sanae Takaichi”.

Chuyên gia Jesper Koll của tập đoàn tài chính Monex Group cũng cảnh báo: “Nếu Nhật không đưa được lạm phát xuống dưới 2% trong vòng 6–9 tháng tới, chính phủ này có thể đánh mất sự ủng hộ của công chúng”.

Theo Toutiao, CLS